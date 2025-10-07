Рейтинг@Mail.ru
Решение суда о лишении родительских прав Бурнашкиной обжаловали - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/sud-2046747096.html
Решение суда о лишении родительских прав Бурнашкиной обжаловали
Решение суда о лишении родительских прав Бурнашкиной обжаловали - РИА Новости, 07.10.2025
Решение суда о лишении родительских прав Бурнашкиной обжаловали
Решение Павлово-Посадского городского суда Московской области о лишении родительских прав Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в аэропорту Турции,... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T04:09:00+03:00
2025-10-07T04:09:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
электросталь
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20250914/isk-2041771722.html
https://ria.ru/20250904/burnashkin-2039704428.html
московская область (подмосковье)
россия
электросталь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, электросталь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Московская область (Подмосковье), Россия, Электросталь, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Решение суда о лишении родительских прав Бурнашкиной обжаловали

Решение подмосковного суда о лишении родительских прав Бурнашкиной обжаловали

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Решение Павлово-Посадского городского суда Московской области о лишении родительских прав Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в аэропорту Турции, обжаловано, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Апелляционная жалоба зарегистрирована 29 сентября 2025 года", - следует из данных.
Задержанная в Турции Екатерина Бурнашкина - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Оставившая ребенка в туалете в Турции Бурнашкина подала иск к опеке
14 сентября, 06:18
Павлово-Посадский суд Подмосковья 23 сентября принял решение о лишении Бурнашкиной родительских прав. Рассмотрение вопроса проходило в закрытом от публики и СМИ режиме.
Следственным отделом по городу Электросталь было возбуждено уголовное дело в отношении Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорожденной (по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ). Приемная мать ребенка обращалась в электронную приемную главы СК РФ Александра Бастрыкина, он взял ход уголовного дела на контроль. Павлово-Посадский суд Подмосковья, в свою очередь, получил иск о лишении Бурнашкиной родительских прав, заявители по нему - приемная семья ребенка.
В октябре 2024 года Бурнашкина родила девочку в туалете аэропорта Турции и оставила ее в унитазе, где через десять минут ребенка нашла уборщица. Бурнашкина собиралась лететь в Москву, но была задержана вместе со своей матерью.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение - жесткий прецедент, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.
Россиянка Екатерина Бурнашкина с матерью в аэропорте в Турции - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Родившая ребенка в аэропорту россиянка отказалась общаться с его отцом
4 сентября, 16:10
 
Московская область (Подмосковье)РоссияЭлектростальАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала