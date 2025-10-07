https://ria.ru/20251007/stepin-2046914430.html
Умер шансонье Алексей Степин
Скончался шансонье Алексей Степин, ему было 57 лет, сообщил его друг и коллега по цеху, артист Александр Павлов. РИА Новости, 07.10.2025
