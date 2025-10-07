Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
18:17 07.10.2025 (обновлено: 18:19 07.10.2025)
Умер шансонье Алексей Степин
Скончался шансонье Алексей Степин, ему было 57 лет, сообщил его друг и коллега по цеху, артист Александр Павлов. РИА Новости, 07.10.2025
Наталья Макарова
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Скончался шансонье Алексей Степин, ему было 57 лет, сообщил его друг и коллега по цеху, артист Александр Павлов.
"Друзья, пришла пренеприятнейшая новость - на 58-м году жизни скоропостижно скончался наш друг и коллега, один из ярчайших авторов исполнителей русского шансона Алексей Степин. Как всегда господь забирает лучших. От друзей и коллег приносим свои соболезнования родным и близким! Земля пухом, царствия небесного и вечная память Алексею!" - написал он в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

Степин родился в 1968 году в Казани. В 1990-х годах переехал в Москву. В 1997 году заключил контракт с Александром Толмацким и выпустил "Гули-гули". Известность артисту принесли работы "Долюшка-доля", "Ты не балуй", "Дорога да гитара".
 
