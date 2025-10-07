https://ria.ru/20251007/ssha-2046864550.html
В США обвинили Китай в использовании ChatGPT якобы для слежки
В США обвинили Китай в использовании ChatGPT якобы для слежки - РИА Новости, 07.10.2025
В США обвинили Китай в использовании ChatGPT якобы для слежки
Американская компания OpenAI, обвинила власти Китая в использовании чат-бота ChatGPT для якобы масштабной слежки и проверки аккаунтов в соцсетях, сообщает... РИА Новости, 07.10.2025
в мире
китай
сша
китай
сша
в мире, китай, сша
В США обвинили Китай в использовании ChatGPT якобы для слежки
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американская компания OpenAI, обвинила власти Китая в использовании чат-бота ChatGPT для якобы масштабной слежки и проверки аккаунтов в соцсетях, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на доклад компании.
В OpenAI утверждают, что якобы связанные с властями КНР
пользователи на китайском языке просили чат-бот помочь изменить инструмент для отслеживания "передвижения и полицейских записей уйгуров" и других лиц. Еще один пользователь на китайском языке просил помочь создать материалы для инструмента, который якобы проверяет соцсети на предмет политического или религиозного контента. В компании отмечают, что в подобных заданиях ChatGPT может обычно использоваться для обработки некоторых данных или улучшения текстов.
При этом там утверждают, что правительство КНР причастно к этому лишь "предположительно" и "вероятно".
"Мы отвергаем безосновательные нападки и клевету против Китая", - отреагировал на обвинения пресс-секретарь посольства КНР в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй.
Телеканал подчеркивает, что компания не ответила напрямую об использовании ChatGPT военными или разведывательными ведомствами США
.