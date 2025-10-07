Reuters: Пентагон утвердил проект истребителя нового поколения для ВМС США

ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет утвердил решение о переходе к следующему этапу программы по созданию истребителя нового поколения для военно-морских сил страны, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Решение о продвижении проекта вперёд министр обороны Пит Хегсет принял в пятницу", - сообщил один из собеседников агентства.
По данным источников, подрядчик для разработки и производства палубного самолёта, получившего обозначение F/A-XX, будет выбран уже на этой неделе. В тендере участвуют корпорации Boeing и Northrop Grumman. Новый истребитель должен заменить стоящие на вооружении палубные F/A-18E/F Super Hornet, эксплуатируемые с 1990-х годов.
Реализация проекта ранее откладывалась из-за разногласий между Пентагоном и Конгрессом по вопросам финансирования. В итоге Конгресс одобрил выделение 750 миллиардов долларов в рамках масштабного пакета налогово-бюджетных мер, а также дополнительно 1,4 миллиарда на 2026 финансовый год для ускорения программы.
По данным агентства, первые серийные самолёты F/A-XX должны поступить на вооружение в 2030-х годах, тогда как нынешние F/A-18 будут использоваться до 2040-х.
