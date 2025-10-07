Рейтинг@Mail.ru
Reuters: Пентагон утвердил проект истребителя нового поколения для ВМС США
14:59 07.10.2025 (обновлено: 15:18 07.10.2025)
Reuters: Пентагон утвердил проект истребителя нового поколения для ВМС США
Reuters: Пентагон утвердил проект истребителя нового поколения для ВМС США
Министр войны США Пит Хегсет утвердил решение о переходе к следующему этапу программы по созданию истребителя нового поколения для военно-морских сил страны,... РИА Новости, 07.10.2025
в мире
сша
китай
пит хегсет
northrop grumman
министерство обороны сша
f/a-18e
f/a-18
сша
китай
в мире, сша, китай, пит хегсет, northrop grumman, министерство обороны сша, f/a-18e, f/a-18
В мире, США, Китай, Пит Хегсет, Northrop Grumman, Министерство обороны США, F/A-18E, F/A-18
Reuters: Пентагон утвердил проект истребителя нового поколения для ВМС США

Reuters: США переходят к новому этапу по созданию истребителя нового поколения

© Getty Images / Mario TamaЛетный состав рядом с американским истребителем F/A-18E Super Hornet на борту авианосца USS Nimitz
Летный состав рядом с американским истребителем F/A-18E Super Hornet на борту авианосца USS Nimitz - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Getty Images / Mario Tama
Летный состав рядом с американским истребителем F/A-18E Super Hornet на борту авианосца USS Nimitz. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет утвердил решение о переходе к следующему этапу программы по созданию истребителя нового поколения для военно-морских сил страны, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Решение о продвижении проекта вперёд министр обороны Пит Хегсет принял в пятницу", - сообщил один из собеседников агентства.
По данным источников, подрядчик для разработки и производства палубного самолёта, получившего обозначение F/A-XX, будет выбран уже на этой неделе. В тендере участвуют корпорации Boeing и Northrop Grumman. Новый истребитель должен заменить стоящие на вооружении палубные F/A-18E/F Super Hornet, эксплуатируемые с 1990-х годов.
Как отмечает агентство, программа F/A-XX имеет ключевое значение для обеспечения преимуществ США в противостоянии с Китаем и предполагает создание самолёта с повышенной дальностью, малозаметностью и возможностью взаимодействия с беспилотными системами.
Реализация проекта ранее откладывалась из-за разногласий между Пентагоном и Конгрессом по вопросам финансирования. В итоге Конгресс одобрил выделение 750 миллиардов долларов в рамках масштабного пакета налогово-бюджетных мер, а также дополнительно 1,4 миллиарда на 2026 финансовый год для ускорения программы.
По данным агентства, первые серийные самолёты F/A-XX должны поступить на вооружение в 2030-х годах, тогда как нынешние F/A-18 будут использоваться до 2040-х.
Пентагон изменил планы по закупке истребителей F-35
11 июня, 09:25
 
В миреСШАКитайПит ХегсетNorthrop GrummanМинистерство обороны СШАF/A-18EF/A-18
 
 
