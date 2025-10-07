Рейтинг@Mail.ru
Глава ФБР сообщил об увольнении сотрудников, следивших за конгрессменами
14:51 07.10.2025 (обновлено: 14:52 07.10.2025)
Глава ФБР сообщил об увольнении сотрудников, следивших за конгрессменами
Глава ФБР сообщил об увольнении сотрудников, следивших за конгрессменами
в мире, сша, кэш патель, фбр
В мире, США, Кэш Патель, ФБР
Глава ФБР сообщил об увольнении сотрудников, следивших за конгрессменами

Патель: ФБР уволило занимавшихся слежкой за конгрессменами сотрудников

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГлава ФБР Кэш Патель
Глава ФБР Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Глава ФБР Кэш Патель. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Директор ФБР Кэш Патель сообщил в соцсети X, что сотрудники ведомства, занимавшиеся при предыдущем руководстве беспричинной слежкой за конгрессменами, были уволены.
"В результате последнего обнародования нами информации о безосновательной слежке за членами Конгресса со стороны предыдущего руководства ФБР мы уже приняли следующие меры: уволили сотрудников, упразднили (антикоррупционное - ред.) подразделение CR-15 и начали расследование, в ходе которого будут сделаны дополнительные шаги по обеспечению подотчетности", - говорится в его заявлении.
Также Патель отметил, что тем самым ведомство выполняет данные обещания обеспечить транспарентность и подотчетность.
В последние годы ФБР неоднократно обвинялось в предполагаемой слежке за гражданами США из-за их религиозных или политических убеждений.
