США сделают себя уязвимее, вернув авиабазу Баграм, считает политолог

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. США могут сделать себя более уязвимыми, если они попытаются вернуть под свой контроль авиабазу Баграм в Афганистане, заявил РИА Новости научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума российского Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

"Они (американцы. — Прим. ред.) понимают, что большая империя им невыгодна, но они хотят показать, что они все могут. <...> А мы (Россия. — Прим. ред.) должны показать, что если это будет задевать наши интересы, то мы тоже практически все можем — и даже больше", — заключил Караганов, говоря о влиянии США на Ближнем Востоке.