Рейтинг@Mail.ru
США сделают себя уязвимее, вернув авиабазу Баграм, считает политолог - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 07.10.2025 (обновлено: 15:27 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/ssha-2046846136.html
США сделают себя уязвимее, вернув авиабазу Баграм, считает политолог
США сделают себя уязвимее, вернув авиабазу Баграм, считает политолог - РИА Новости, 07.10.2025
США сделают себя уязвимее, вернув авиабазу Баграм, считает политолог
США могут сделать себя более уязвимыми, если они попытаются вернуть под свой контроль авиабазу Баграм в Афганистане, заявил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T14:46:00+03:00
2025-10-07T15:27:00+03:00
в мире
сша
афганистан
россия
сергей караганов
дональд трамп
сергей лавров
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05e99615cb97be3367f7a51ed758e190.jpg
https://ria.ru/20250921/tramp-2043273554.html
https://ria.ru/20251007/lavrov-2046776748.html
сша
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_9907d81e6691565bcfbd4b15583c0742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, афганистан, россия, сергей караганов, дональд трамп, сергей лавров, высшая школа экономики (вшэ)
В мире, США, Афганистан, Россия, Сергей Караганов, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Высшая школа экономики (ВШЭ)
США сделают себя уязвимее, вернув авиабазу Баграм, считает политолог

Политолог Караганов: США сделают себя уязвимыми с авиабазой в Афганистане

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. США могут сделать себя более уязвимыми, если они попытаются вернуть под свой контроль авиабазу Баграм в Афганистане, заявил РИА Новости научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума российского Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.
Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил Афганистану "плохими" последствиями в случае отказа передать Баграм под контроль США. По его словам, он ждет немедленной передачи авиабазы. Глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки на переговорах в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Кабул не допустит возвращения американцев на авиабазу Баграм.
Дональд Трамп во время пресс-конференции с Киром Стармером - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Трамп выступил с угрозами в адрес Афганистана
21 сентября, 00:44
"Развертывание базы (США. — Прим. ред.) в Афганистане, где их (американцев. — Прим. ред.) ненавидят страшно, означает просто всунуть руку в муравейник. <...> Но я надеюсь, что такое они не сделают. Хотя если поступят так, значит, они сделают себе еще одну точку уязвимости", — сказала Караганов.
Он отметил, что сейчас присутствие США на Ближнем Востоке значительно меньше, чем оно было ранее.
"Они (американцы. — Прим. ред.) понимают, что большая империя им невыгодна, но они хотят показать, что они все могут. <...> А мы (Россия. — Прим. ред.) должны показать, что если это будет задевать наши интересы, то мы тоже практически все можем — и даже больше", — заключил Караганов, говоря о влиянии США на Ближнем Востоке.
Авиабаза Баграм была основным военным аэродром для ВВС СССР в 1979-1989 годах. США использовали авиабазу Баграм в Афганистане на протяжении почти 20 лет — с осени 2001 года до августа 2021 года, когда талибы во второй раз пришли к власти.
Вид на Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Лавров выступил против размещения военной инфраструктуры в Афганистане
10:22
 
В миреСШААфганистанРоссияСергей КарагановДональд ТрампСергей ЛавровВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала