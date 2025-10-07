США сделают себя уязвимее, вернув авиабазу Баграм, считает политолог

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. США могут сделать себя более уязвимыми, если они попытаются вернуть под свой контроль авиабазу Баграм в Афганистане, заявил РИА Новости научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума российского Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.
Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил Афганистану "плохими" последствиями в случае отказа передать Баграм под контроль США. По его словам, он ждет немедленной передачи авиабазы. Глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки на переговорах в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Кабул не допустит возвращения американцев на авиабазу Баграм.
"Развертывание базы (США. — Прим. ред.) в Афганистане, где их (американцев. — Прим. ред.) ненавидят страшно, означает просто всунуть руку в муравейник. <...> Но я надеюсь, что такое они не сделают. Хотя если поступят так, значит, они сделают себе еще одну точку уязвимости", — сказала Караганов.
Он отметил, что сейчас присутствие США на Ближнем Востоке значительно меньше, чем оно было ранее.
"Они (американцы. — Прим. ред.) понимают, что большая империя им невыгодна, но они хотят показать, что они все могут. <...> А мы (Россия. — Прим. ред.) должны показать, что если это будет задевать наши интересы, то мы тоже практически все можем — и даже больше", — заключил Караганов, говоря о влиянии США на Ближнем Востоке.
Авиабаза Баграм была основным военным аэродром для ВВС СССР в 1979-1989 годах. США использовали авиабазу Баграм в Афганистане на протяжении почти 20 лет — с осени 2001 года до августа 2021 года, когда талибы во второй раз пришли к власти.