Рейтинг@Mail.ru
Главы Калифорнии и Иллинойса пригрозили выйти из ассоциации штатов - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 07.10.2025 (обновлено: 12:01 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/ssha-2046794508.html
Главы Калифорнии и Иллинойса пригрозили выйти из ассоциации штатов
Главы Калифорнии и Иллинойса пригрозили выйти из ассоциации штатов - РИА Новости, 07.10.2025
Главы Калифорнии и Иллинойса пригрозили выйти из ассоциации штатов
Губернаторы Калифорнии Гэвин Ньюсом и Иллинойса Джей Би Притцкер пригрозили вывести свои штаты из Национальной ассоциации губернаторов, если организация не... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T11:43:00+03:00
2025-10-07T12:01:00+03:00
в мире
иллинойс
калифорния
оклахома
дональд трамп
гэвин ньюсом
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021751603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f3e350fa970df171e5d395afe867981d.jpg
https://ria.ru/20251007/ukraina-2046752216.html
https://ria.ru/20251006/sud-2046684821.html
иллинойс
калифорния
оклахома
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021751603_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c96f7904b0f0e720d13ac205197f8da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иллинойс, калифорния, оклахома, дональд трамп, гэвин ньюсом, politico
В мире, Иллинойс, Калифорния, Оклахома, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Politico
Главы Калифорнии и Иллинойса пригрозили выйти из ассоциации штатов

Politico: Калифорния и Иллинойс пригрозили выйти из ассоциации из-за Трампа

© AP Photo / Eric ThayerГубернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Eric Thayer
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Губернаторы Калифорнии Гэвин Ньюсом и Иллинойса Джей Би Притцкер пригрозили вывести свои штаты из Национальной ассоциации губернаторов, если организация не осудит решение президента Дональда Трампа о переброске военнослужащих Национальной гвардии в другие штаты, сообщает агентство Politico.
"Ассоциация утратила свой голос и своё предназначение перед лицом натиска администрации Трампа на демократические нормы, включая попытки подорвать суверенитет штатов, закреплённый Десятой поправкой", - заявил Ньюсом в письме членам ассоциации, назвав действия Белого дома "беспрецедентным посягательством" на права штатов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Это просто безумие": в Киеве забили тревогу на фоне слов Трампа о Tomahawk
06:03
Притцкер в отдельном письме председателю ассоциации, губернатору Оклахомы Кевину Стиитту, предупредил, что Иллинойс выйдет из организации, если её руководство продолжит хранить молчание по поводу переброски техасской Национальной гвардии в Иллинойс.
Ньюсом также сообщил, что призовёт других губернаторов последовать его примеру, если ассоциация не займёт единую позицию по вопросу.
Оба губернатора считаются возможными участниками президентской гонки 2028 года, пишет агентство.
Ранее Трамп направил в Чикаго 300 бойцов национальной гвардии. В городе прошли протесты, вооруженные сотрудники пограничного патруля использовали против протестующих вещества, похожие на химические раздражители.
За последний месяц Трамп пригрозил направить национальную гвардию в несколько городов, особенно в те, которые находятся под управлением демократов, для борьбы с преступностью и поддержки сотрудников иммиграционных служб.
Столкновения участников акции протеста и федеральных правоохранительных органов в Бродвью, штат Иллинойс. 4 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Власти Иллинойса подали в суд на администрацию Трампа
Вчера, 17:37
 
В миреИллинойсКалифорнияОклахомаДональд ТрампГэвин НьюсомPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала