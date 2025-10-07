Главы Калифорнии и Иллинойса пригрозили выйти из ассоциации штатов

ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Губернаторы Калифорнии Гэвин Ньюсом и Иллинойса Джей Би Притцкер пригрозили вывести свои штаты из Национальной ассоциации губернаторов, если организация не осудит решение президента Дональда Трампа о переброске военнослужащих Национальной гвардии в другие штаты, сообщает агентство Politico.

"Ассоциация утратила свой голос и своё предназначение перед лицом натиска администрации Трампа на демократические нормы, включая попытки подорвать суверенитет штатов, закреплённый Десятой поправкой", - заявил Ньюсом в письме членам ассоциации, назвав действия Белого дома "беспрецедентным посягательством" на права штатов.

Притцкер в отдельном письме председателю ассоциации, губернатору Оклахомы Кевину Стиитту, предупредил, что Иллинойс выйдет из организации, если её руководство продолжит хранить молчание по поводу переброски техасской Национальной гвардии в Иллинойс.

Ньюсом также сообщил, что призовёт других губернаторов последовать его примеру, если ассоциация не займёт единую позицию по вопросу.

Оба губернатора считаются возможными участниками президентской гонки 2028 года, пишет агентство.

Ранее Трамп направил в Чикаго 300 бойцов национальной гвардии. В городе прошли протесты, вооруженные сотрудники пограничного патруля использовали против протестующих вещества, похожие на химические раздражители.