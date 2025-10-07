"Россияне проигрывают": в США назвали инициатора передачи Tomahawk Киеву

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог является главным инициатором возможной передачи Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог является главным инициатором возможной передачи Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

"Келлог бегает по кругу, пытаясь убедить всех, что россияне проигрывают, что надо помочь (Украинцам. — Прим. Ред.). Он действует в своей вселенной, где остальных нет, но есть это оружие (Tomahawk. — Прим. Ред.)", — заявил он.

По словам эксперта, все остальные члены администрации Дональда Трампа смотрят объективно на положение дел на Украине и не желают идти на эскалацию конфликта.

"Кто смотрит на это объективно, не видит никаких доказательств поражения", — подчеркнул Макгрегор.

Вчера Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.

В сентябре вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.

По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.

Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России , но не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.