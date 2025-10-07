Рейтинг@Mail.ru
"Россияне проигрывают": в США назвали инициатора передачи Tomahawk Киеву
07:10 07.10.2025 (обновлено: 09:24 07.10.2025)
"Россияне проигрывают": в США назвали инициатора передачи Tomahawk Киеву
"Россияне проигрывают": в США назвали инициатора передачи Tomahawk Киеву
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог является главным инициатором возможной передачи Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk, заявил...
в мире, сша, украина, киев, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский, министерство обороны сша, международный дискуссионный клуб "валдай", вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Киев, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Вооруженные силы Украины
"Россияне проигрывают": в США назвали инициатора передачи Tomahawk Киеву

Макгрегор назвал Кита Келлога инициатором передачи Киеву ракет Tomahawk

© U.S. Navy photo/MCSA Samuel SouvannasonПогрузка ракеты Tomahawk
Погрузка ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© U.S. Navy photo/MCSA Samuel Souvannason
Погрузка ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог является главным инициатором возможной передачи Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По его мнению, президент США Дональд Трамп в последнее время все чаще попадает под влияние Келлога и вполне может передать Tomahawk Киеву.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
СМИ: Киев не знает, какое решение Трамп принял по поставкам ракет Tomahawk
01:38
"Келлог бегает по кругу, пытаясь убедить всех, что россияне проигрывают, что надо помочь (Украинцам. — Прим. Ред.). Он действует в своей вселенной, где остальных нет, но есть это оружие (Tomahawk. — Прим. Ред.)", — заявил он.
По словам эксперта, все остальные члены администрации Дональда Трампа смотрят объективно на положение дел на Украине и не желают идти на эскалацию конфликта.
"Кто смотрит на это объективно, не видит никаких доказательств поражения", — подчеркнул Макгрегор.
Вчера Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Италии дали совет Трампу по поводу ракет Tomahawk для Киева
02:27
В сентябре вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Экономист оценил сообщения о возможных поставках ракет Tomahawk Киеву
4 октября, 03:29
 
В миреСШАУкраинаКиевКит КеллогДональд ТрампВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Вооруженные силы Украины
 
 
