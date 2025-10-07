https://ria.ru/20251007/ssha-2046756494.html
"Россияне проигрывают": в США назвали инициатора передачи Tomahawk Киеву
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог является главным инициатором возможной передачи Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала
Deep Dive.
По его мнению, президент США Дональд Трамп
в последнее время все чаще попадает под влияние Келлога
и вполне может передать Tomahawk Киеву
.
"Келлог бегает по кругу, пытаясь убедить всех, что россияне проигрывают, что надо помочь (Украинцам. — Прим. Ред.). Он действует в своей вселенной, где остальных нет, но есть это оружие (Tomahawk. — Прим. Ред.)", — заявил он.
По словам эксперта, все остальные члены администрации Дональда Трампа смотрят объективно на положение дел на Украине
и не желают идти на эскалацию конфликта.
"Кто смотрит на это объективно, не видит никаких доказательств поражения", — подчеркнул Макгрегор.
Вчера Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В сентябре вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский
попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России
, но не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай
" Путин заявил, что применение ВСУ
ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.