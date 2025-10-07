Рейтинг@Mail.ru
06:20 07.10.2025 (обновлено: 06:41 07.10.2025)
СМИ: три человека пострадали при крушении вертолета в Сакраменто
в мире, сакраменто, сша
В мире, Сакраменто, США
СМИ: три человека пострадали при крушении вертолета в Сакраменто

CBS: три человека пострадали при крушении медицинского вертолета в Сакраменто

© Flickr / C. HolmesАмериканская скорая помощь
Американская скорая помощь
© Flickr / C. Holmes
Американская скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Медицинский вертолет потерпел крушение на автомагистрали в Сакраменто в США, по меньшей мере три человека получили тяжелые ранения, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.
"Чиновники проводят расследование после крушения вертолета на автомагистрали в Сакраменто... Это был вертолет,.. который оказывает медицинскую помощь по воздуху... По меньшей мере три человека получили серьезные ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пока неясно, направлялся ли вертолет в больницу или из нее. Причины крушения расследуются.
Вертолет пролетает над Нью-Йорком - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В Сенате США призвали отобрать лицензию у компании, вертолет которой рухнул
13 апреля, 23:42
 
В миреСакраментоСША
 
 
