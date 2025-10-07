https://ria.ru/20251007/ssha-2046753279.html
СМИ: три человека пострадали при крушении вертолета в Сакраменто
СМИ: три человека пострадали при крушении вертолета в Сакраменто - РИА Новости, 07.10.2025
СМИ: три человека пострадали при крушении вертолета в Сакраменто
Медицинский вертолет потерпел крушение на автомагистрали в Сакраменто в США, по меньшей мере три человека получили тяжелые ранения, сообщает телеканал CBS со... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T06:20:00+03:00
2025-10-07T06:20:00+03:00
2025-10-07T06:41:00+03:00
в мире
сакраменто
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102146/03/1021460334_0:99:2000:1224_1920x0_80_0_0_6eecc8d32d4c2302a4ef618a9f8a4bd6.jpg
https://ria.ru/20250413/ssha-2011057185.html
сакраменто
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102146/03/1021460334_119:0:1882:1322_1920x0_80_0_0_285a8a495611535c0587fff8fbf1d8af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сакраменто, сша
СМИ: три человека пострадали при крушении вертолета в Сакраменто
CBS: три человека пострадали при крушении медицинского вертолета в Сакраменто