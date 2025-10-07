Рейтинг@Mail.ru
В Турции рассказали, что США готовят для Ближнего Востока
05:38 07.10.2025
В Турции рассказали, что США готовят для Ближнего Востока
США разрабатывают новый империалистический план для Ближнего Востока, предполагающий создание свободной федерации из ряда стран региона под контролем "старших... РИА Новости, 07.10.2025
В Турции рассказали, что США готовят для Ближнего Востока

Экс-полковник Сефа: США готовят империалистический план для Ближнего Востока

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
АНКАРА, 7 окт - РИА Новости. США разрабатывают новый империалистический план для Ближнего Востока, предполагающий создание свободной федерации из ряда стран региона под контролем "старших братьев", такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке, член Центрального комитета партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа.
Президент США Дональд Трамп ранее пообещал "что-то особенное" в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, отметив, что у региона есть "реальный шанс на величие".
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
СМИ: Турция участвует в разработке пакта о безопасности на Ближнем Востоке
Вчера, 06:49
"Новый империалистический план США стал очевиден. На Ближнем Востоке они больше не намерены работать с отдельными мелкими государствами. Теперь их цель - объединить эти страны в так называемую свободную федерацию под контролем старших братьев", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на юге таким "старшим братом" должна стать Саудовская Аравия, в центре - Израиль, на севере - Турция.
"В сферу турецкой ответственности, по их (США - ред.) планам, могут войти Ирак, Азербайджан, Грузия, Армения и несколько курдских регионов. Конечно, и сама Турция, по замыслу Вашингтона, останется под контролем "дяди Сэма", - считает Сефа.
Эксперт добавил, что данный проект отражает типичный подход американской внешней политики: стремление укрепить свое влияние не прямым военным присутствием, а через создание управляемых региональных центров силы.
По его словам, такая стратегия направлена на сохранение американского контроля над энергетическими коридорами, ограничение растущего влияния Китая и России, а также на "превращение Турции в инструмент реализации чужих интересов под видом регионального лидерства".
Ранее директор Института нового общества Василий Колташов заявил РИА Новости, что если бы США и Израиль достигли целей в противостоянии с Ираном, то они бы чувствовали себя как хозяева на Ближнем Востоке и могли бы оказывать давление на Саудовскую Аравию и другие нефтедобывающие государства.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Трамп назвал сроки первой фазы урегулирования на Ближнем Востоке
Вчера, 01:02
 
В миреТурцияСШАБлижний ВостокДональд ТрампВасилий Колташов
 
 
