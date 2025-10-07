https://ria.ru/20251007/ssha-2046751593.html
В Турции рассказали, что США готовят для Ближнего Востока
07.10.2025
В Турции рассказали, что США готовят для Ближнего Востока
США разрабатывают новый империалистический план для Ближнего Востока, предполагающий создание свободной федерации из ряда стран региона под контролем "старших... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T05:38:00+03:00
2025-10-07T05:38:00+03:00
2025-10-07T05:39:00+03:00
В Турции рассказали, что США готовят для Ближнего Востока
Экс-полковник Сефа: США готовят империалистический план для Ближнего Востока
АНКАРА, 7 окт - РИА Новости. США разрабатывают новый империалистический план для Ближнего Востока, предполагающий создание свободной федерации из ряда стран региона под контролем "старших братьев", такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке, член Центрального комитета партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа.
Президент США Дональд Трамп
ранее пообещал "что-то особенное" в связи с ситуацией на Ближнем Востоке
, отметив, что у региона есть "реальный шанс на величие".
"Новый империалистический план США стал очевиден. На Ближнем Востоке они больше не намерены работать с отдельными мелкими государствами. Теперь их цель - объединить эти страны в так называемую свободную федерацию под контролем старших братьев", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на юге таким "старшим братом" должна стать Саудовская Аравия
, в центре - Израиль
, на севере - Турция
.
"В сферу турецкой ответственности, по их (США - ред.) планам, могут войти Ирак
, Азербайджан
, Грузия
, Армения
и несколько курдских регионов. Конечно, и сама Турция, по замыслу Вашингтона, останется под контролем "дяди Сэма", - считает Сефа.
Эксперт добавил, что данный проект отражает типичный подход американской внешней политики: стремление укрепить свое влияние не прямым военным присутствием, а через создание управляемых региональных центров силы.
По его словам, такая стратегия направлена на сохранение американского контроля над энергетическими коридорами, ограничение растущего влияния Китая
и России
, а также на "превращение Турции в инструмент реализации чужих интересов под видом регионального лидерства".
Ранее директор Института нового общества Василий Колташов
заявил РИА Новости, что если бы США и Израиль достигли целей в противостоянии с Ираном
, то они бы чувствовали себя как хозяева на Ближнем Востоке и могли бы оказывать давление на Саудовскую Аравию и другие нефтедобывающие государства.