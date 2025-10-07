В Турции рассказали, что США готовят для Ближнего Востока

АНКАРА, 7 окт - РИА Новости. США разрабатывают новый империалистический план для Ближнего Востока, предполагающий создание свободной федерации из ряда стран региона под контролем "старших братьев", такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке, член Центрального комитета партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа.

"Новый империалистический план США стал очевиден. На Ближнем Востоке они больше не намерены работать с отдельными мелкими государствами. Теперь их цель - объединить эти страны в так называемую свободную федерацию под контролем старших братьев", - сказал собеседник агентства.