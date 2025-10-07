Рейтинг@Mail.ru
04:54 07.10.2025
СМИ: Минюст США подготовил юридическое обоснование ударов по картелям
СМИ: Минюст США подготовил юридическое обоснование ударов по картелям
Новости
в мире, сша, карибский бассейн, министерство обороны сша
В мире, США, Карибский бассейн, Министерство обороны США
© AP Photo / Rahmat GulФлаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Министерство юстиции США подготовило засекреченный юридический документ, который обосновывает нанесение ударов по расширенному перечню картелей и предполагаемых наркоторговцев, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные лица.
"Данное заключение, подготовленное управлением юридического советника министерства юстиции и ранее не разглашавшееся в СМИ, утверждает, что президент уполномочен санкционировать применение смертоносной силы против широкого спектра картелей, поскольку они представляют непосредственную угрозу для американцев," – передает телеканал.
Как утверждают источники, на которые ссылается CNN, список упомянутых картелей не ограничивается только теми, кого администрация США уже официально признала террористическими организациями.
Ранее на закрытом заседании комитета сената по вооруженным силам генеральный юрисконсульт Пентагона Эрл Мэтьюз представил правовые обоснования для военных ударов по латиноамериканским наркокартелям в Карибском бассейне. Однако сенаторы от обеих партий, указав на недостаток разведданных и конкретных доказательств, подтверждающих необходимость военных ударов, потребовали более веских юридических аргументов.
