Сенат США не одобрил проект республиканцев о временном финансировании
Сенат США не одобрил проект республиканцев о временном финансировании
Сенат США не одобрил проект республиканцев о временном финансировании
Сенат США не смог одобрить предложенный республиканцами законопроект, направленный на временное открытие правительства и прекращение шестидневного шатдауна
2025-10-07T01:52:00+03:00
2025-10-07T01:52:00+03:00
2025-10-07T01:52:00+03:00
в мире
сша
сша
Новости
ru-RU
в мире, сша
Сенат США не одобрил проект республиканцев о временном финансировании
В сенате США не поддержали проект республиканцев о временном финансировании