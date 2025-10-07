Экс-чиновники минюста США пожаловались на предвзятость работы ведомства

ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Более 280 бывших сотрудников министерства юстиции США обратились к конгрессу с призывом усилить контроль над ведомством, выразив сомнения в честности работы министерства.

В своем обращении бывшие сотрудники министерства юстиции призвали конгресс существенно усилить надзорные функции, так как представители обеих палат и обеих партий должны принять меры для обеспечения действенного контроля над нарушениями, которые становятся все более частыми.

"Миссия министерства юстиции заключается в том, чтобы "поддерживать верховенство закона, обеспечивать безопасность нашей страны и защищать гражданские права". На всех трех направлениях оно терпит неудачу," – говорится в обращении, составленном экс-сотрудниками.

По их мнению, минюст не может обеспечивать верховенство закона, поскольку "проводит кампанию возмездия президента, защищает его союзников" и принуждает юристов к нарушению профессиональной этики. Отмечается, что системный кризис проявляется и в области защиты гражданских прав, где 75% специалистов вынудили уволиться.