Экс-чиновники минюста США пожаловались на предвзятость работы ведомства - РИА Новости, 07.10.2025
01:50 07.10.2025
Экс-чиновники минюста США пожаловались на предвзятость работы ведомства
Экс-чиновники минюста США пожаловались на предвзятость работы ведомства
Более 280 бывших сотрудников министерства юстиции США обратились к конгрессу с призывом усилить контроль над ведомством, выразив сомнения в честности работы... РИА Новости, 07.10.2025
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Экс-чиновники минюста США пожаловались на предвзятость работы ведомства

Более 280 экс-сотрудников минюста США пожаловались на предвзятость его работы

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Более 280 бывших сотрудников министерства юстиции США обратились к конгрессу с призывом усилить контроль над ведомством, выразив сомнения в честности работы министерства.
В своем обращении бывшие сотрудники министерства юстиции призвали конгресс существенно усилить надзорные функции, так как представители обеих палат и обеих партий должны принять меры для обеспечения действенного контроля над нарушениями, которые становятся все более частыми.
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Минюст США подал в суд на Миннесоту
30 сентября, 16:15
"Миссия министерства юстиции заключается в том, чтобы "поддерживать верховенство закона, обеспечивать безопасность нашей страны и защищать гражданские права". На всех трех направлениях оно терпит неудачу," – говорится в обращении, составленном экс-сотрудниками.
По их мнению, минюст не может обеспечивать верховенство закона, поскольку "проводит кампанию возмездия президента, защищает его союзников" и принуждает юристов к нарушению профессиональной этики. Отмечается, что системный кризис проявляется и в области защиты гражданских прав, где 75% специалистов вынудили уволиться.
На данный момент документ подписали 282 бывших сотрудника минюста, каждый из которых покинул министерство "по собственной воле или по принуждению в результате действий, предпринятых администрацией Дональда Трампа".
Полицейские задерживают протестующего в Портленде, штат Орегон, США - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Минюст США начал расследование в отношении полиции Портленда
5 октября, 04:09
 
Заголовок открываемого материала