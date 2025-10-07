https://ria.ru/20251007/ssha-2046740795.html
Сенат США отклонил проект демократов о финансировании правительства
Сенат США отклонил проект демократов о финансировании правительства - РИА Новости, 07.10.2025
Сенат США отклонил проект демократов о финансировании правительства
Сенат конгресса США в понедельник не смог принять законопроект, предложенный демократами, для восстановления финансирования правительства и завершения... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T01:09:00+03:00
2025-10-07T01:09:00+03:00
2025-10-07T01:09:00+03:00
в мире
дональд трамп
конгресс сша
в мире, дональд трамп, конгресс сша
Сенат США не смог принять проект демократов о финансировании правительства