Дзятко*, Ратникову* и Котрикадзе* внесли в список террористов
16:51 07.10.2025 (обновлено: 17:04 07.10.2025)
Дзятко*, Ратникову* и Котрикадзе* внесли в список террористов
Дзятко*, Ратникову* и Котрикадзе* внесли в список террористов
Главред "Дождя" Тихон Дзядко*, а также журналистки Валерия Ратникова* и Екатерина Котрикадзе* внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов
2025-10-07T16:51:00+03:00
2025-10-07T17:04:00+03:00
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
тбилиси
москва
тихон дзядко
россия
тбилиси
москва
2025
1920
1920
true
© АГН "Москва"Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© АГН "Москва"
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Главред "Дождя" Тихон Дзядко*, а также журналистки Валерия Ратникова* и Екатерина Котрикадзе* внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«

"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица... 14. Котрикадзе Екатерина Бесикиевна* 23 марта 1984 года рождения, город Тбилиси Грузинский ССР... 20. Ратникова Валерия Евгеньевна* 27 апреля 1999 года рождения, город Москва... 32. Дзятко Тихон Викторович*, 23 июня 1987 года рождения, город Москва", - говорится на сайте.

* Включен в России в перечень террористов и экстремистов
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Москвича объявили в розыск за участие в террористической организации
05:56
 
РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ТбилисиМоскваТихон Дзядко
 
 
