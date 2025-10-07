Дзятко*, Ратникову* и Котрикадзе* внесли в список террористов

«

"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица... 14. Котрикадзе Екатерина Бесикиевна* 23 марта 1984 года рождения, город Тбилиси Грузинский ССР... 20. Ратникова Валерия Евгеньевна* 27 апреля 1999 года рождения, город Москва... 32. Дзятко Тихон Викторович*, 23 июня 1987 года рождения, город Москва", - говорится на сайте.