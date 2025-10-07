Рейтинг@Mail.ru
Москвича внесли в список террористов и экстремистов из-за уголовного дела
06:29 07.10.2025
Москвича внесли в список террористов и экстремистов из-за уголовного дела
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москвич по имени Габриэль Мартин* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сказано в данных, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Мартин* Габриэль, 07.06.1988 г.р., г. Москва", - сказано в реестре.
Против Мартина* 2 июня было возбуждено уголовное дело об об участии в деятельности террористической организации, но обвиняемому удалось скрыться. Следователь заочно предъявил ему обвинение, объявил в федеральный, а, когда выяснилось, что Мартин* покинул пределы России, то и в международный розыск.
Позднее суд заочно выдал санкцию на его арест. Срок ареста установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.
Мартину* вменяется часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
