Москвича внесли в список террористов и экстремистов из-за уголовного дела

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москвич по имени Габриэль Мартин* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сказано в данных, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Мартин* Габриэль, 07.06.1988 г.р., г. Москва", - сказано в реестре.

Против Мартина* 2 июня было возбуждено уголовное дело об об участии в деятельности террористической организации, но обвиняемому удалось скрыться. Следователь заочно предъявил ему обвинение, объявил в федеральный, а, когда выяснилось, что Мартин* покинул пределы России , то и в международный розыск.

Позднее суд заочно выдал санкцию на его арест. Срок ареста установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.

Мартину* вменяется часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.