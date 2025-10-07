https://ria.ru/20251007/spetsoperatsiya-2046756117.html
ВС России уничтожили миномет ВСУ под Иванопольем
ВС России уничтожили миномет ВСУ под Иванопольем - РИА Новости, 07.10.2025
ВС России уничтожили миномет ВСУ под Иванопольем
На константиновском направлении в районе населённого пункта Иванополье в ДНР операторы беспилотников "Южной" группировки войск выявили пункт управления БПЛА и... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T07:06:00+03:00
2025-10-07T07:06:00+03:00
2025-10-07T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639217_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ceedc0323af63b79cabb3254caeee83a.jpg
https://ria.ru/20251007/spetsoperatsiya-2046752686.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639217_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_304eb6a1c7a0ca46d95b218c182c7c66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили миномет ВСУ под Иванопольем
Операторы БПЛА уничтожили миномет ВСУ под Иванопольем