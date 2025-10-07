Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили миномет ВСУ под Иванопольем
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 07.10.2025
ВС России уничтожили миномет ВСУ под Иванопольем
ВС России уничтожили миномет ВСУ под Иванопольем
На константиновском направлении в районе населённого пункта Иванополье в ДНР операторы беспилотников "Южной" группировки войск выявили пункт управления БПЛА и... РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили миномет ВСУ под Иванопольем

Операторы БПЛА уничтожили миномет ВСУ под Иванопольем

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 окт – РИА Новости. На константиновском направлении в районе населённого пункта Иванополье в ДНР операторы беспилотников "Южной" группировки войск выявили пункт управления БПЛА и позицию 120-мм миномета 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Пункт управления беспилотниками противника был замаскирован в жилой застройке. Для его оперативного поражения был задействован расчёт 152-мм гаубицы "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения, который точным огнём уничтожил объект… Также была выявлена позиция 120-мм миномета противника, с которых подразделения ВСУ вели беспокоящий огонь по российским войскам. В результате поражения ударным FPV-дроном 20-мм миномет уничтожен", — говорится в сообщении.
ВС России уничтожили пикап ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили пикап ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
