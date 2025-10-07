ВС России уничтожили миномет ВСУ под Иванопольем

ДОНЕЦК, 7 окт – РИА Новости. На константиновском направлении в районе населённого пункта Иванополье в ДНР операторы беспилотников "Южной" группировки войск выявили пункт управления БПЛА и позицию 120-мм миномета 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России.