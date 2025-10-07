Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пикап ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:09 07.10.2025
ВС России уничтожили пикап ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили пикап ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Операторы ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе выполнения боевых задач уничтожили пикап и антенну управления
ВС России уничтожили пикап ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Операторы FPV-дронов уничтожили пикап ВСУ на краматорско-дружковском направлении

ДОНЕЦК, 7 окт – РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе выполнения боевых задач уничтожили пикап и антенну управления беспилотниками ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе разведки был обнаружен автомобиль противника, укрытый под противодроновыми сетями. Операторы беспилотников обошли защитные средства и прямым попаданием поразили цель, уничтожив машину… Также операторы уничтожили ударным дроном антенну управления БПЛА противника, находящуюся в лесополосе ", — говорится в сообщении.
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанске
