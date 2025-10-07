ВС России уничтожили пикап ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ДОНЕЦК, 7 окт – РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе выполнения боевых задач уничтожили пикап и антенну управления беспилотниками ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.

"В ходе разведки был обнаружен автомобиль противника, укрытый под противодроновыми сетями. Операторы беспилотников обошли защитные средства и прямым попаданием поразили цель, уничтожив машину… Также операторы уничтожили ударным дроном антенну управления БПЛА противника, находящуюся в лесополосе ", — говорится в сообщении.