Рейтинг@Mail.ru
Расчет дронов превратили трассу Дружковка-Константиновка в дорогу смерти - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:50 07.10.2025 (обновлено: 09:01 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/spetsoperatsiya-2046748727.html
Расчет дронов превратили трассу Дружковка-Константиновка в дорогу смерти
Расчет дронов превратили трассу Дружковка-Константиновка в дорогу смерти - РИА Новости, 07.10.2025
Расчет дронов превратили трассу Дружковка-Константиновка в дорогу смерти
Расчеты FPV-дронов российской группировки войск "Южная" превратили в "дорогу смерти" для ВСУ около 20 километров трассы Дружковка-Константиновка, добиваясь... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T04:50:00+03:00
2025-10-07T09:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
донбасс
дружковка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046763003_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cfdad1d4541933c05ad6fb6d1298b4b7.jpg
https://ria.ru/20251007/naemniki-2046745467.html
константиновка
донбасс
дружковка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российские военные превратили трассу Дружковка-Константиновка в дорогу смерти для ВСУ
Расчеты FPV-дронов российской группировки войск "Южная" превратили в "дорогу смерти" для ВСУ около 20 километров трассы Дружковка — Константиновка, добиваясь изоляции украинских военнослужащих в самой Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, сообщил один из операторов БПЛА группировки.
2025-10-07T04:50
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046763003_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d2f745c2ccd8f50ad535920ee882ce8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константиновка, донбасс, дружковка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донбасс, Дружковка, Вооруженные силы Украины
Расчет дронов превратили трассу Дружковка-Константиновка в дорогу смерти

Бойцы дронами превратили в дорогу смерти для ВСУ трассу Дружковка-Константиновка

Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 7 окт - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов российской группировки войск "Южная" превратили в "дорогу смерти" для ВСУ около 20 километров трассы Дружковка-Константиновка, добиваясь изоляции украинских военнослужащих в самой Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости один из операторов БПЛА группировки.
"Расчеты FPV-дронов Южной группировки войск продолжают активно сжигать перемещающуюся по автодорогам технику ВСУ на донецком направлении. В рамках проводимой операции осуществляется целенаправленная изоляция Константиновки, путем тотального контроля нашими дроноводами основного логистического маршрута противника, проходящего по ключевой автодороге Дружковка-Константиновка в Донецкой Народной Республике", - сообщил боец.
В распоряжении РИА Новости оказалось видео, на котором операторы FPV-дронов уничтожают один украинский бронеавтомобиль и два пикапа иностранного производства, следовавших из Дружковки в Константиновку.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Боец рассказал, зачем польские наемники ВСУ употребляют наркотики
03:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонбассДружковкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала