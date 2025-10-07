Расчет дронов превратили трассу Дружковка-Константиновка в дорогу смерти

ЛУГАНСК, 7 окт - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов российской группировки войск "Южная" превратили в "дорогу смерти" для ВСУ около 20 километров трассы Дружковка-Константиновка, добиваясь изоляции украинских военнослужащих в самой Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости один из операторов БПЛА группировки.