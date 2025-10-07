https://ria.ru/20251007/spetsoperatsiya-2046748727.html
Расчет дронов превратили трассу Дружковка-Константиновка в дорогу смерти
Расчет дронов превратили трассу Дружковка-Константиновка в дорогу смерти - РИА Новости, 07.10.2025
Расчет дронов превратили трассу Дружковка-Константиновка в дорогу смерти
Расчеты FPV-дронов российской группировки войск "Южная" превратили в "дорогу смерти" для ВСУ около 20 километров трассы Дружковка-Константиновка, добиваясь...
специальная военная операция на украине
константиновка
донбасс
дружковка
вооруженные силы украины
константиновка
донбасс
дружковка
Российские военные превратили трассу Дружковка-Константиновка в дорогу смерти для ВСУ
Расчеты FPV-дронов российской группировки войск "Южная" превратили в "дорогу смерти" для ВСУ около 20 километров трассы Дружковка — Константиновка, добиваясь изоляции украинских военнослужащих в самой Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, сообщил один из операторов БПЛА группировки.
Расчет дронов превратили трассу Дружковка-Константиновка в дорогу смерти
Бойцы дронами превратили в дорогу смерти для ВСУ трассу Дружковка-Константиновка