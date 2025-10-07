Рейтинг@Mail.ru
Лившиеся ног бойцы молятся, чтобы вернуться на СВО, рассказала анестезиолог - РИА Новости, 07.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
04:18 07.10.2025
Лившиеся ног бойцы молятся, чтобы вернуться на СВО, рассказала анестезиолог
Лившиеся ног бойцы молятся, чтобы вернуться на СВО, рассказала анестезиолог - РИА Новости, 07.10.2025
Лившиеся ног бойцы молятся, чтобы вернуться на СВО, рассказала анестезиолог
Многие российские бойцы, которые сталкиваются с ампутацией ног, переживают, что не смогут вернуться в строй и довести свои задачи на СВО до конца, рассказала... РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
общество
россия
россия
общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия
Лившиеся ног бойцы молятся, чтобы вернуться на СВО, рассказала анестезиолог

Бойцы, лишившиеся ног молятся, чтобы вернуться на СВО

Врачи 4-го отдельного медико-санитарного батальона оказывают помощь раненому бойцу в госпитале спецназа "Ахмат" в зоне проведения СВО
Врачи 4-го отдельного медико-санитарного батальона оказывают помощь раненому бойцу в госпитале спецназа Ахмат в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Врачи 4-го отдельного медико-санитарного батальона оказывают помощь раненому бойцу в госпитале спецназа "Ахмат" в зоне проведения СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Многие российские бойцы, которые сталкиваются с ампутацией ног, переживают, что не смогут вернуться в строй и довести свои задачи на СВО до конца, рассказала РИА Новости анестезиолог медицинской службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным "Герда".
"Герои. Некоторые ребята очень переживают, особенно те, кому ампутируют ноги. Они думают: "Я же не смогу больше вернуться, мне надо доделать что-то там, довоевать", и начинают молиться: "Хоть бы меня еще взяли обратно", - сказала "Герда".
По ее словам, раненые даже в очень тяжелом состоянии зачастую проявляют верх благородства.
"Его привозят, он грязный, голодный, холодный, и он дает тебе из нагрудного кармана шоколадку. Один боец так сделал мне подарок, когда ждал своей очереди в операционную, у него была травматическая ампутация стопы. Я зашла на приемный покой поставить катетер, ввести антибиотики, а он сидел нога на ногу и дал мне шоколадку. Это герои", - добавила анестезиолог.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Врачи "Ахмата" провели операции на открытом сердце в полевых условиях
Вчера, 15:37
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
