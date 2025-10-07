https://ria.ru/20251007/spetsoperatsiya-2046747603.html
Лившиеся ног бойцы молятся, чтобы вернуться на СВО, рассказала анестезиолог
Многие российские бойцы, которые сталкиваются с ампутацией ног, переживают, что не смогут вернуться в строй и довести свои задачи на СВО до конца, рассказала
специальная военная операция на украине
общество
россия
общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия
Бойцы, лишившиеся ног молятся, чтобы вернуться на СВО
ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Многие российские бойцы, которые сталкиваются с ампутацией ног, переживают, что не смогут вернуться в строй и довести свои задачи на СВО до конца, рассказала РИА Новости анестезиолог медицинской службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным "Герда".
"Герои. Некоторые ребята очень переживают, особенно те, кому ампутируют ноги. Они думают: "Я же не смогу больше вернуться, мне надо доделать что-то там, довоевать", и начинают молиться: "Хоть бы меня еще взяли обратно", - сказала "Герда".
По ее словам, раненые даже в очень тяжелом состоянии зачастую проявляют верх благородства.
"Его привозят, он грязный, голодный, холодный, и он дает тебе из нагрудного кармана шоколадку. Один боец так сделал мне подарок, когда ждал своей очереди в операционную, у него была травматическая ампутация стопы. Я зашла на приемный покой поставить катетер, ввести антибиотики, а он сидел нога на ногу и дал мне шоколадку. Это герои", - добавила анестезиолог.