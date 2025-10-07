Лившиеся ног бойцы молятся, чтобы вернуться на СВО, рассказала анестезиолог

ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Многие российские бойцы, которые сталкиваются с ампутацией ног, переживают, что не смогут вернуться в строй и довести свои задачи на СВО до конца, рассказала РИА Новости анестезиолог медицинской службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным "Герда".

"Герои. Некоторые ребята очень переживают, особенно те, кому ампутируют ноги. Они думают: "Я же не смогу больше вернуться, мне надо доделать что-то там, довоевать", и начинают молиться: "Хоть бы меня еще взяли обратно", - сказала "Герда".

По ее словам, раненые даже в очень тяжелом состоянии зачастую проявляют верх благородства.