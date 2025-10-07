Рейтинг@Mail.ru
Премьера спектакля "Коперник" пройдет в Московском планетарии
10:09 07.10.2025
Премьера спектакля "Коперник" пройдет в Московском планетарии
Премьера спектакля "Коперник" пройдет в Московском планетарии
Премьера спектакля "Коперник" пройдет в Московском планетарии
5 ноября, в день 96-летия Московского планетария, состоится премьера исторического спектакля "Коперник" (1939 года), входящего в репертуар наследия первого... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T10:09:00+03:00
2025-10-07T10:20:00+03:00
Премьера спектакля "Коперник" пройдет в Московском планетарии

© Фото : Пресс-служба Московского планетарияРепетиция спектакля "Коперник" в Московском планетарии
Репетиция спектакля Коперник в Московском планетарии - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : Пресс-служба Московского планетария
Репетиция спектакля "Коперник" в Московском планетарии
МОСКВА, 7 окт – Пресс-служба Московского планетария. 5 ноября, в день 96-летия Московского планетария, состоится премьера исторического спектакля "Коперник" (1939 года), входящего в репертуар наследия первого научно-звездного театра, теперь действие предстанет в актуальной форме с новой драматургией.
Премьерная постановка "Коперник" (12+) — первый в России мультимедийный полнокупольный спектакль, объединяющий науку, театр и передовые проекционные технологии "Большого Звездного зала".
"Московский планетарий всегда был новатором и находился в поиске новых форм общения со своими гостями, как в 1937 году, когда появился первый звездный театр, так и сейчас. Именно поэтому идея восстановления "Научного звездного театра" захватила нашу команду, как только в 2024 году мы нашли текст пьесы к спектаклю и сценографию в архивах РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и искусства)", - отметил генеральный директор Московского планетария Виталий Тимофеев.
Новую пьесу к спектаклю написала известный драматург Анастасия Букреева. Постановку создает команда современного театра — творческое объединение "Эскизы в пространстве". Теперь их новый вызов — покорить космическое пространство под куполом планетария.
Спектакль "Коперник" — это не сухой урок истории, а страстная история о выборе, смелости и преданности своему призванию.
"Мы показываем, что за любым научным открытием стоит человек со своей судьбой, со своим сложным выбором. Иной раз революционное изобретение кажется всему миру каким-то сумасшествием — и надо иметь смелость и огромную любовь к своему делу, чтобы идти вперед. Только Коперники меняют мир, и мы хотим своим шоу вдохновить молодежь на свершения", — рассказывают режиссеры-постановщики шоу Дмитрий Максименков и Дмитрий Мышкин.
Целевая аудитория спектакля — самая разнообразная. Каждый в этом спектакле найдет что-то особенное. Одни — откроют для себя тайны мироздания, другие — драму ученого и неприятия его идей научным сообществом. А для кого-то это будет просто ярким зрелищным действом.
