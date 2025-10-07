СПЧ попросил ООН потребовать от Киева убрать данные о детях из "Миротворца"

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой принять меры и обратиться к украинским властям с требованием исключить данные о детях с сайта "Миротворец", сообщили в СПЧ.

"Миротворец" - это украинский интернет-ресурс, содержащий персональную базу людей, которые, по мнению его сотрудников, причастны к преступлениям против основ национальной безопасности Украины … Сейчас сложилась ситуация, которую мы в Совете по правам человека считаем вопиющей. В базу начали включать двухлетних и трехлетних детей… Просим вас принять меры в рамках ваших полномочий и обратиться к украинской власти с требованием исключить данные о детях из этой базы", - говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека.

Заявление постоянной группы Совета опубликовано в Telegram-канале СПЧ . Во вторник заявление и сопроводительное письмо председателя Совета Валерия Фадеева были направлены Тюрку.

Авторы заявления отметили, что в базе "Миротворца" уже содержится информация о десятках маленьких детей, которых обвиняют в осознанной "российской агрессии" и "покушении на суверенитет Украины и нарушении госграниц".