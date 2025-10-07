Рейтинг@Mail.ru
11:19 07.10.2025 (обновлено: 12:41 07.10.2025)
СПЧ попросил ООН потребовать от Киева убрать данные о детях из "Миротворца"
СПЧ попросил ООН потребовать от Киева убрать данные о детях из "Миротворца"
СПЧ попросил ООН потребовать от Киева убрать данные о детях из "Миротворца"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой принять меры и обратиться к украинским властям с требованием исключить данные о детях с сайта "Миротворец", сообщили в СПЧ.
"Миротворец" - это украинский интернет-ресурс, содержащий персональную базу людей, которые, по мнению его сотрудников, причастны к преступлениям против основ национальной безопасности Украины… Сейчас сложилась ситуация, которую мы в Совете по правам человека считаем вопиющей. В базу начали включать двухлетних и трехлетних детей… Просим вас принять меры в рамках ваших полномочий и обратиться к украинской власти с требованием исключить данные о детях из этой базы", - говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека.
Заявление постоянной группы Совета опубликовано в Telegram-канале СПЧ. Во вторник заявление и сопроводительное письмо председателя Совета Валерия Фадеева были направлены Тюрку.
Авторы заявления отметили, что в базе "Миротворца" уже содержится информация о десятках маленьких детей, которых обвиняют в осознанной "российской агрессии" и "покушении на суверенитет Украины и нарушении госграниц".
"Публикация персональных данных несовершеннолетних в открытом доступе нарушает их права. Кроме того, мы не можем не обратить ваше внимание на тот факт, что маленькие дети обвиняются в осознанных деяниях, и тем самым происходит разрушение института детства. То есть дети, которым приписывают взрослые поступки, автоматически перестают быть невинными. В подобных опасных акциях мы усматриваем посягательство на неприкосновенность детства", - говорится в тексте заявления.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
СПЧ ООН покрывает гонения Киева на оппонентов, заявило постпредство России
3 октября, 14:20
 
