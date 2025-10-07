https://ria.ru/20251007/spch-2046788546.html
СПЧ попросил ООН потребовать от Киева убрать данные о детях из "Миротворца"
СПЧ попросил ООН потребовать от Киева убрать данные о детях из "Миротворца" - РИА Новости, 07.10.2025
СПЧ попросил ООН потребовать от Киева убрать данные о детях из "Миротворца"
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T11:19:00+03:00
2025-10-07T11:19:00+03:00
2025-10-07T12:41:00+03:00
киев
оон
валерий фадеев
россия
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045337018_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6eaabbb2ebf5bcef91773d7bf5412703.jpg
https://ria.ru/20251003/oon-2046175994.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045337018_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_f94b666049b912d479aff0e39d735162.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, оон, валерий фадеев, россия, украина, в мире
Киев, ООН, Валерий Фадеев, Россия, Украина, В мире
СПЧ попросил ООН потребовать от Киева убрать данные о детях из "Миротворца"
СПЧ РФ просит ООН потребовать от Киева исключения данных о детях из "Миротворца"
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой принять меры и обратиться к украинским властям с требованием исключить данные о детях с сайта "Миротворец", сообщили в СПЧ.
"Миротворец" - это украинский интернет-ресурс, содержащий персональную базу людей, которые, по мнению его сотрудников, причастны к преступлениям против основ национальной безопасности Украины
… Сейчас сложилась ситуация, которую мы в Совете по правам человека считаем вопиющей. В базу начали включать двухлетних и трехлетних детей… Просим вас принять меры в рамках ваших полномочий и обратиться к украинской власти с требованием исключить данные о детях из этой базы", - говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека.
Заявление постоянной группы Совета опубликовано в Telegram-канале СПЧ
. Во вторник заявление и сопроводительное письмо председателя Совета Валерия Фадеева
были направлены Тюрку.
Авторы заявления отметили, что в базе "Миротворца" уже содержится информация о десятках маленьких детей, которых обвиняют в осознанной "российской агрессии" и "покушении на суверенитет Украины и нарушении госграниц".
"Публикация персональных данных несовершеннолетних в открытом доступе нарушает их права. Кроме того, мы не можем не обратить ваше внимание на тот факт, что маленькие дети обвиняются в осознанных деяниях, и тем самым происходит разрушение института детства. То есть дети, которым приписывают взрослые поступки, автоматически перестают быть невинными. В подобных опасных акциях мы усматриваем посягательство на неприкосновенность детства", - говорится в тексте заявления.