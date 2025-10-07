Рейтинг@Mail.ru
Суды рассматривают 26 исков "Союзмультфильма" о защите авторских прав - РИА Новости, 07.10.2025
03:35 07.10.2025
Суды рассматривают 26 исков "Союзмультфильма" о защите авторских прав
Суды рассматривают 26 исков "Союзмультфильма" о защите авторских прав
Суды рассматривают 26 исков "Союзмультфильма" о защите авторских прав

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Московские суды рассматривают 26 новых исков киностудии "Союзмультфильм" о защите авторских прав, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из судебных документов, иски были поданы в Бутырский, Кузьминский, Люблинский, Нагатинский, Никулинский, Симоновский, Таганский, и другие суды Москвы.
Речь идет о неправомерном использовании персонажей мультфильмов в коммерческих целях.
На прошлой неделе Таганский суд Москвы взыскал в пользу "Союзмультфильма" по аналогичному иску 50 тысяч рублей с предпринимателя за использование изображения крокодила Гены.
Кукла-персонаж Чебурашки - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В России расследуют сделку "Союзмультфильма" и США о правах на Чебурашку
29 июля, 09:41
 
