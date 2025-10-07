Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе призвали ОДКБ действовать превентивно в условиях новых угроз - РИА Новости, 07.10.2025
19:08 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/sovbez-2046925289.html
В Совбезе призвали ОДКБ действовать превентивно в условиях новых угроз
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Угрозы безопасности, которым приходится противостоять Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), растут, поэтому важно выработать эффективные меры реагирования на вызовы и угрозы, а также действовать превентивно, об этом говорилось на заседании комитета по проблемам СНГ научно-экспертного совета Совета безопасности РФ. Как сообщила пресс-служба аппарата Совбеза, заседание прошло во вторник. В преддверии предстоящего в 2026 году председательства России в Организации Договора о коллективной безопасности обсуждались вопросы совершенствования сотрудничества в рамках ОДКБ. "Участники заседания отметили повышение уровня и диверсификацию угроз безопасности, которым приходится противостоять ОДКБ и ее членам. На этом фоне была подчеркнута важность укрепления координации в ОДКБ, совершенствования механизмов сотрудничества, развития взаимодействия с другими государствами и международными организациями, адаптации к динамично изменяющейся обстановке и выработки эффективных мер реагирования на имеющиеся и возникающие вызовы и угрозы в сфере безопасности, включая превентивные действия", - говорится в сообщении. Было констатировано, что на фоне ускорения процессов становления многополярного миропорядка ОДКБ имеет все возможности укрепить свои позиции в качестве одного из несущих элементов формирующейся комплексной архитектуры безопасности в Евразии. "Кроме того, Организация остается ключевым и, по большинству параметров, единственным межгосударственным объединением, способным обеспечить безопасность не только своих членов, но и территорий, примыкающих к зонам коллективной ответственности", - отмечается в сообщении.
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Угрозы безопасности, которым приходится противостоять Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), растут, поэтому важно выработать эффективные меры реагирования на вызовы и угрозы, а также действовать превентивно, об этом говорилось на заседании комитета по проблемам СНГ научно-экспертного совета Совета безопасности РФ.
Как сообщила пресс-служба аппарата Совбеза, заседание прошло во вторник. В преддверии предстоящего в 2026 году председательства России в Организации Договора о коллективной безопасности обсуждались вопросы совершенствования сотрудничества в рамках ОДКБ.
"Участники заседания отметили повышение уровня и диверсификацию угроз безопасности, которым приходится противостоять ОДКБ и ее членам. На этом фоне была подчеркнута важность укрепления координации в ОДКБ, совершенствования механизмов сотрудничества, развития взаимодействия с другими государствами и международными организациями, адаптации к динамично изменяющейся обстановке и выработки эффективных мер реагирования на имеющиеся и возникающие вызовы и угрозы в сфере безопасности, включая превентивные действия", - говорится в сообщении.
Было констатировано, что на фоне ускорения процессов становления многополярного миропорядка ОДКБ имеет все возможности укрепить свои позиции в качестве одного из несущих элементов формирующейся комплексной архитектуры безопасности в Евразии.
"Кроме того, Организация остается ключевым и, по большинству параметров, единственным межгосударственным объединением, способным обеспечить безопасность не только своих членов, но и территорий, примыкающих к зонам коллективной ответственности", - отмечается в сообщении.
