Сопрезиденты Никарагуа поздравили Путина с днем рождения
Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, опубликовав послание на портале El 19. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T09:31:00+03:00
