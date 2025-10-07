Рейтинг@Mail.ru
Сопрезиденты Никарагуа поздравили Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/soprezidenty-2046769594.html
Сопрезиденты Никарагуа поздравили Путина с днем рождения
Сопрезиденты Никарагуа поздравили Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2025
Сопрезиденты Никарагуа поздравили Путина с днем рождения
Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, опубликовав послание на портале El 19. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T09:31:00+03:00
2025-10-07T09:31:00+03:00
в мире
никарагуа
россия
владимир путин
даниэль ортега
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101562/39/1015623982_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b9c331bdd4e20d81f108d6766ac7279.jpg
https://ria.ru/20251007/putin-2046743253.html
никарагуа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101562/39/1015623982_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7999ed44c6c066a1c1ecd30ce8042023.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, никарагуа, россия, владимир путин, даниэль ортега
В мире, Никарагуа, Россия, Владимир Путин, Даниэль Ортега
Сопрезиденты Никарагуа поздравили Путина с днем рождения

Руководители Никарагуа Ортега и Мурильо поздравили Путина с днем рождения

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Никарагуа Даниэль Ортега во время встречи в аэропорту Манагуа
Президент России Владимир Путин и президент Никарагуа Даниэль Ортега во время встречи в аэропорту Манагуа - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Никарагуа Даниэль Ортега во время встречи в аэропорту Манагуа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, опубликовав послание на портале El 19.
"В этот день рождения вы ведете грандиозную борьбу за мир, диалог и благо всех людей в соответствии с их желаниями и заслугами", - говорится в послании.
Также руководители Никарагуа пожелали Путину здоровья, побед на поприще борьбы за справедливость, правду и уважение прав.
Владимир Путин и Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения
02:00
 
В миреНикарагуаРоссияВладимир ПутинДаниэль Ортега
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала