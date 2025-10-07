https://ria.ru/20251007/sochi-2046785116.html
В аэропортах Сочи и Геленджика сняли ограничения
В аэропортах Сочи и Геленджика сняли ограничения - РИА Новости, 07.10.2025
В аэропортах Сочи и Геленджика сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T11:04:00+03:00
2025-10-07T11:04:00+03:00
2025-10-07T11:05:00+03:00
геленджик
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692776_0:487:2775:2048_1920x0_80_0_0_8d362a9dfe3f321b4274caf79b849b77.jpg
https://ria.ru/20251007/aeroport-2046769125.html
геленджик
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38a306c3edce4fb6620f7ed96f4f6b24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Геленджик, Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропортах Сочи и Геленджика сняли ограничения
В аэропортах Сочи и Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск самолетов