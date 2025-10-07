https://ria.ru/20251007/sochi-2046775881.html
В аэропорту Сочи задержали более двадцати рейсов
В аэропорту Сочи задержали более двадцати рейсов - РИА Новости, 07.10.2025
В аэропорту Сочи задержали более двадцати рейсов
Двадцать один рейс на вылет задержан в аэропорту Сочи на фоне введенных ограничений полетов, десять рейсов ушли на запасные аэродромы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.10.2025
