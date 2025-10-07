Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Сочи задержали более двадцати рейсов - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/sochi-2046775881.html
В аэропорту Сочи задержали более двадцати рейсов
В аэропорту Сочи задержали более двадцати рейсов - РИА Новости, 07.10.2025
В аэропорту Сочи задержали более двадцати рейсов
Двадцать один рейс на вылет задержан в аэропорту Сочи на фоне введенных ограничений полетов, десять рейсов ушли на запасные аэродромы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T10:18:00+03:00
2025-10-07T10:18:00+03:00
сочи
геленджик
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151829/16/1518291695_0:343:2836:1938_1920x0_80_0_0_e4012fc00a85a527e9770394fcd12c2b.jpg
https://ria.ru/20251007/aeroport-2046769125.html
сочи
геленджик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151829/16/1518291695_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_0c07344892410979b59412f725d385be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, геленджик, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Сочи, Геленджик, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Сочи задержали более двадцати рейсов

В аэропорту Сочи задержали 21 рейс из-за ограничений

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВ зоне Tax Free таможенного контроля аэропорта города Сочи
В зоне Tax Free таможенного контроля аэропорта города Сочи - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
В зоне Tax Free таможенного контроля аэропорта города Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Двадцать один рейс на вылет задержан в аэропорту Сочи на фоне введенных ограничений полетов, десять рейсов ушли на запасные аэродромы, сообщили РИА Новости в сочинской авиагавани.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены утром в аэропортах Сочи и Геленджика, об этом сообщал в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
"Двадцать один рейс задержан, десять на запасных (аэродромах - ред.)", - сообщили агентству в авиагавани.
Аэропорт Туношна под Ярославлем - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения
09:29
 
СочиГеленджикАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала