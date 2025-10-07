В аэропорту Сочи задержали более двадцати рейсов

КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Двадцать один рейс на вылет задержан в аэропорту Сочи на фоне введенных ограничений полетов, десять рейсов ушли на запасные аэродромы, сообщили РИА Новости в сочинской авиагавани.