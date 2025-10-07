Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала, когда в Москве пойдет снег - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 07.10.2025 (обновлено: 06:07 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/sneg-2046743897.html
Синоптик рассказала, когда в Москве пойдет снег
Синоптик рассказала, когда в Москве пойдет снег - РИА Новости, 07.10.2025
Синоптик рассказала, когда в Москве пойдет снег
Первый снег в Москве может выпасть в последних числах октября, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T02:28:00+03:00
2025-10-07T06:07:00+03:00
общество
москва
татьяна позднякова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005435208_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_9620f3f64ec886085eaf009e87ebf472.jpg
https://ria.ru/20251004/zima-2046223946.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005435208_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_75e38cac484f608bb4b8f006202ee294.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик рассказала, когда в Москве пойдет снег

Синоптик Позднякова: первый снег может выпасть в Москве в конце октября

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Снег в Москве . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Первый снег в Москве может выпасть в последних числах октября, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Все (Прогнозные. — Прим. Ред.) модели показывают, что вероятность выпадения первого снега в последних числах октября велика. Ну, собственно говоря, это и климатические сроки, когда у нас не просто выпадает снег, первый снег, а когда устанавливается временный снежный покров", — сказала Позднякова.
Синоптик уточнила, что первый снег может выпасть 30-31 октября.
Сотрудник полиции во время снегопада - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Какой будет зима в России: прогнозы синоптиков
4 октября, 09:54
 
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала