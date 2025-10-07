https://ria.ru/20251007/sneg-2046743897.html
Синоптик рассказала, когда в Москве пойдет снег
Первый снег в Москве может выпасть в последних числах октября, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 07.10.2025
