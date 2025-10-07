Рейтинг@Mail.ru
ФРГ может усилить цензуру над дружественными России СМИ, считают в Compact - РИА Новости, 07.10.2025
23:50 07.10.2025
ФРГ может усилить цензуру над дружественными России СМИ, считают в Compact
ФРГ может усилить цензуру над дружественными России СМИ, считают в Compact - РИА Новости, 07.10.2025
ФРГ может усилить цензуру над дружественными России СМИ, считают в Compact
Власти Германии могут усилить цензуру по отношению к немецким СМИ, которые они считают "дружественными" к РФ, воспользовавшись предлогом предвоенной ситуации в... РИА Новости, 07.10.2025
в мире
россия
германия
лейпциг
мария захарова
ard
россия
германия
лейпциг
2025
ФРГ может усилить цензуру над дружественными России СМИ, считают в Compact

БЕРЛИН, 7 октября - РИА Новости. Власти Германии могут усилить цензуру по отношению к немецким СМИ, которые они считают "дружественными" к РФ, воспользовавшись предлогом предвоенной ситуации в случае ввода данного режима, заявил на вопрос РИА Новости главред журнала Compact Юрген Эльзессер.
Ранее в посольстве РФ в Берлине состоялась пресс-конференция журнала Compact, презентовавшего в присутствии посла Сергея Нечаева, работников дипведомства и журналистов медаль "патриот Путин" - серебряную монету в честь президента Владимира Путина.
"Под предлогом непосредственной военной или предвоенной ситуации, а также так называемого Spannungsfall ("период наступления режима напряжённости", законодательно закрепленное в ФРГ право государства в случае предвоенной ситуации мобилизировать общество и армию, ред.), который, как известно, по воле депутата (Христианско-Демократического Союза и военного в отставке Родериха) Кизеветтера должен быть объявлен, возможности цензуры прессы и СМИ, конечно, открываются совершенно по-новому", - заявил главред Compact на соответствующий вопрос РИА Новости.
По его словам, это касается не только журнала Compact, но и других СМИ, которые объективно освещают события, выступают за мир и дружбу с Россией, а потому находятся под наблюдением и считаются "дружественными" по отношению к РФ.
"Возможности цензуры в случае объявления Spannungsfall весьма значительны, и нам действительно стоит приготовиться к трудным временам. Но, как говорится, "ещё не вечер", и не всё, что хочет режим, он сможет осуществить", - добавил Эльзессер.
Он напомнил, что коллективу журнала ранее удалось отстоять свои права и в последней инстанции суда отменить запрет на выпуск.
Ранее в июле федеральный административный суд в Лейпциге снял запрет МВД Германии на публикацию журнала Compact.
В 2024 году журнал Compact был закрыт по настоянию тогдашней главы МВД Нэнси Фезер. Причиной называлось то, что тот якобы является "центральным рупором" правоэкстремистской сцены и ведет агитацию против евреев, людей с миграционным бэкграундом и парламентской демократии. В связанных с изданием помещениях в федеральных землях Бранденбург, Гессен, Саксония и Саксония-Анхальт прошли обыски.
В августе того же года Федеральный административный суд Германии принял решение о временном снятии запрета с журнала Compact после подачи иска со стороны его представителей. Суд подчеркнул, что интерес заявителя, то есть журнала Compact, при рассмотрении дела в рамках ускоренной процедуры перевешивает общественный интерес в немедленном исполнении решения МВД, поскольку подобный запрет ведёт к полному прекращению выпуска журнала, что относится к закрепленной в конституции страны свободе выражения мнений и печати.
В июле прошлого года на сайте журнала было опубликовано интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, которая спустя несколько дней связала закрытие издания с тем, что она высказала правду, которую скрывает правительство ФРГ от населения.
Позднее немецкий портал Tagesschau (часть медиагруппы ARD) сообщил со ссылкой на данные следствия, что правоохранители в ходе расследования в отношении журнала Compact пока не смогли найти каких-либо доказательств его связей с Россией.
Ежемесячные выпуски Compact выходили с 2010 года тиражом в 40 тысяч экземпляров, также у журнала был свой сайт и YouTube-канал. Считается, что издание поддерживает тесные связи с партией "Альтернатива для Германии" и другими европейскими движениями "новых правых".
В миреРоссияГерманияЛейпцигМария ЗахароваARD
 
 
