В Минобороны Словакии исключили военную помощь Украине

БРАТИСЛАВА, 7 окт - РИА Новости. Вице-премьер-министр обороны Словакии Роберт Калиняк исключил военный характер помощи Украине в рамках подписанного в Киеве соглашения с украинским министром обороны Денисом Шмыгалем.
В понедельник Шмыгаль сообщил, что Украина рассчитывает получить от Словакии пять машин для разминирования Božena. Он проинформировал, что подписал соответствующее соглашение с Калиняком в ходе его визита в Киев. Шмыгаль уточнил, что словацкая сторона предоставит Украине эти машины, а также инженерную и строительную технику, средства медицинской эвакуации бесплатно.
В Словакии заявили, что без Трампа переговоры по Украине не начались бы
24 сентября, 21:38
"Решительно в этом случае исключаю в рамках этого соглашения любое оружие или военный тип помощи с точки зрения оружия или боеприпасов", - сказал Калиняк журналистам, трансляцию пресс-конференции вело Словацкое телевидение и радио во вторник.
Он напомнил, что с приходом правительства Роберта Фицо осенью 2023 года была прекращена военная помощь Украине из государственных резервов. Калиняк отметил, что данная позиция не изменилась, а передача Украине машин для разминирования территорий относится к помощи гражданскому населению.
Ранее во вторник глава МВД Словакии, лидер партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия"), которая входит в правительственную коалицию, Матуш Шутай-Эшток также заявил, что республика поможет Украине, отправив технику для разминирования территорий, но оружие отправлять по-прежнему не будет.
Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо осенью 2023 не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику почти на 700 миллионов евро.
В Словакии выступили против вступления Украины в ЕС
6 сентября, 17:39