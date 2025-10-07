В Минобороны Словакии исключили военную помощь Украине

БРАТИСЛАВА, 7 окт - РИА Новости. Вице-премьер-министр обороны Словакии Роберт Калиняк исключил военный характер помощи Украине в рамках подписанного в Киеве соглашения с украинским министром обороны Денисом Шмыгалем.

В понедельник Шмыгаль сообщил, что Украина рассчитывает получить от Словакии пять машин для разминирования Božena. Он проинформировал, что подписал соответствующее соглашение с Калиняком в ходе его визита в Киев . Шмыгаль уточнил, что словацкая сторона предоставит Украине эти машины, а также инженерную и строительную технику, средства медицинской эвакуации бесплатно.

"Решительно в этом случае исключаю в рамках этого соглашения любое оружие или военный тип помощи с точки зрения оружия или боеприпасов", - сказал Калиняк журналистам, трансляцию пресс-конференции вело Словацкое телевидение и радио во вторник.

Он напомнил, что с приходом правительства Роберта Фицо осенью 2023 года была прекращена военная помощь Украине из государственных резервов. Калиняк отметил, что данная позиция не изменилась, а передача Украине машин для разминирования территорий относится к помощи гражданскому населению.

Ранее во вторник глава МВД Словакии, лидер партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия"), которая входит в правительственную коалицию, Матуш Шутай-Эшток также заявил, что республика поможет Украине, отправив технику для разминирования территорий, но оружие отправлять по-прежнему не будет.