Рейтинг@Mail.ru
Словакия не будет отправлять оружие Украине, заявили в МВД - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/slovakiya-2046833801.html
Словакия не будет отправлять оружие Украине, заявили в МВД
Словакия не будет отправлять оружие Украине, заявили в МВД - РИА Новости, 07.10.2025
Словакия не будет отправлять оружие Украине, заявили в МВД
Позиция Словакии не изменилась, республика поможет Украине, отправив технику для разминирования территорий, но оружие отправлять по-прежнему не будет, заявил... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T14:11:00+03:00
2025-10-07T14:11:00+03:00
в мире
украина
словакия
киев
денис шмыгаль
роберт калиняк
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860389_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d7fcfa435ad6963980ab336ce779fb51.jpg
https://ria.ru/20251006/ukraina-2046636278.html
украина
словакия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860389_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_f1260c58ea5b738228b48485c53f9f01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, словакия, киев, денис шмыгаль, роберт калиняк, роберт фицо
В мире, Украина, Словакия, Киев, Денис Шмыгаль, Роберт Калиняк, Роберт Фицо
Словакия не будет отправлять оружие Украине, заявили в МВД

Шутай-Эшток: Словакия поможет Украине с разминированием

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Флаг Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 7 окт - РИА Новости. Позиция Словакии не изменилась, республика поможет Украине, отправив технику для разминирования территорий, но оружие отправлять по-прежнему не будет, заявил глава словацкого МВД, лидер партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия"), которая входит в правительственную коалицию, Матуш Шутай-Эшток.
В понедельник украинский министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что Украина рассчитывает получить от Словакии пять машин для разминирования Božena. Он проинформировал, что подписал соответствующее соглашение с вице-премьером-министром обороны Словакии Робертом Калиняком. Шмыгаль уточнил, что словацкая сторона предоставит Украине эти машины, а также инженерную и строительную технику, средства медицинской эвакуации бесплатно.
“Позиция Словакии не меняется, никакого оружия мы посылать на Украину не будем, туда отправлена техника для разминирования”, - сказал Шутай-Эшток журналистам, трансляция пресс-конференции велась на официальном YouTube-канале его партии во вторник.
Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо осенью 2023 не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику почти на 700 миллионов евро.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
NYT посчитала, сколько переплатила Украина на закупках оружия
Вчера, 14:11
 
В миреУкраинаСловакияКиевДенис ШмыгальРоберт КалинякРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала