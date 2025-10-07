Словакия не будет отправлять оружие Украине, заявили в МВД

БРАТИСЛАВА, 7 окт - РИА Новости. Позиция Словакии не изменилась, республика поможет Украине, отправив технику для разминирования территорий, но оружие отправлять по-прежнему не будет, заявил глава словацкого МВД, лидер партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия"), которая входит в правительственную коалицию, Матуш Шутай-Эшток.

“Позиция Словакии не меняется, никакого оружия мы посылать на Украину не будем, туда отправлена техника для разминирования”, - сказал Шутай-Эшток журналистам, трансляция пресс-конференции велась на официальном YouTube-канале его партии во вторник.