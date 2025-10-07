https://ria.ru/20251007/slovakiya-2046833801.html
Словакия не будет отправлять оружие Украине, заявили в МВД
Позиция Словакии не изменилась, республика поможет Украине, отправив технику для разминирования территорий, но оружие отправлять по-прежнему не будет, заявил...
Словакия не будет отправлять оружие Украине, заявили в МВД
БРАТИСЛАВА, 7 окт - РИА Новости. Позиция Словакии не изменилась, республика поможет Украине, отправив технику для разминирования территорий, но оружие отправлять по-прежнему не будет, заявил глава словацкого МВД, лидер партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия"), которая входит в правительственную коалицию, Матуш Шутай-Эшток.
В понедельник украинский министр обороны Денис Шмыгаль
сообщил, что Украина
рассчитывает получить от Словакии
пять машин для разминирования Božena. Он проинформировал, что подписал соответствующее соглашение с вице-премьером-министром обороны Словакии Робертом Калиняком
. Шмыгаль уточнил, что словацкая сторона предоставит Украине эти машины, а также инженерную и строительную технику, средства медицинской эвакуации бесплатно.
“Позиция Словакии не меняется, никакого оружия мы посылать на Украину не будем, туда отправлена техника для разминирования”, - сказал Шутай-Эшток журналистам, трансляция пресс-конференции велась на официальном YouTube-канале его партии во вторник.
Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо
осенью 2023 не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву
оружие, боеприпасы и технику почти на 700 миллионов евро.