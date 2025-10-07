Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили склад ВСУ в районе Чернигова - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/sklad-2046803570.html
Российские военные уничтожили склад ВСУ в районе Чернигова
Российские военные уничтожили склад ВСУ в районе Чернигова - РИА Новости, 07.10.2025
Российские военные уничтожили склад ВСУ в районе Чернигова
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинского склада горюче-смазочных материалов беспилотниками "Герань-2" в районе Чернигова. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T12:30:00+03:00
2025-10-07T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
чернигов
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046803346_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_063fe1789092de9b23b7e0cea316ea9d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
чернигов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры уничтожения украинского склада беспилотниками "Герань-2" в районе Чернигова
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинского склада горюче-смазочных материалов беспилотниками "Герань-2" в районе Чернигова. 
2025-10-07T12:30
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046803346_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_15512ae6ebf4716ed442b928e6e510bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, чернигов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Чернигов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили склад ВСУ в районе Чернигова

Минобороны показало видео уничтожения "Геранями" склада ГСМ под Черниговом

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинского склада горюче-смазочных материалов беспилотниками "Герань-2" в районе Чернигова.
На кадрах показано горящее здание склада после удара российских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерниговМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала