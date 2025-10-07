https://ria.ru/20251007/sklad-2046803570.html
Российские военные уничтожили склад ВСУ в районе Чернигова
Российские военные уничтожили склад ВСУ в районе Чернигова
Российские военные уничтожили склад ВСУ в районе Чернигова
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинского склада горюче-смазочных материалов беспилотниками "Герань-2" в районе Чернигова.
специальная военная операция на украине
безопасность
чернигов
министерство обороны рф (минобороны рф)
чернигов
Кадры уничтожения украинского склада беспилотниками "Герань-2" в районе Чернигова
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинского склада горюче-смазочных материалов беспилотниками "Герань-2" в районе Чернигова.
Российские военные уничтожили склад ВСУ в районе Чернигова
Минобороны показало видео уничтожения "Геранями" склада ГСМ под Черниговом