СК исключил криминал в исчезновении семьи в Красноярском крае

Местность Минская петля в Красноярском крае, где пропала семья во время турпохода. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 7 окт – РИА Новости. Следователи рассматривают несколько версий исчезновения в турпоходе семьи в Красноярском крае, в приоритете – несчастный случай, криминальные версии исключены, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

"Мы отрабатываем различные версии произошедшего. Приоритетная – это несчастный случай. Вероятно, из-за резкого изменения погодных условий в воскресенье с +25 до 0 градусов опустился густой туман, осадки, в той местности выпал снег, они могли идти обратно, решили сократить маршрут и заблудились. Также рассматривается версия о том, что из-за непогоды они решили где-то укрыться, пошли искать место и заблудились", - сказал собеседник.

Также следователи рассматривают версию о том, что, возможно, мужчине стало плохо, а женщина с ребёнком заблудилась и не смогла самостоятельно выбраться. По другой версии они могли заметить медведя и ушли в тайгу, после чего попытались спрятаться и заблудились. Также рассматривается версия о том, что они могли забраться на скальную возвышенность и травмироваться.

"Отработаны все криминальные версии, они не нашли своего подтверждения. Поисковые мероприятия продолжаются", - добавил собеседник.

МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. К турбазе в поселке Кутурчин, откуда они начали поход, пропавшие должны были вернуться через 3-3,5 часа.