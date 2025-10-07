Рейтинг@Mail.ru
СК исключил криминал в исчезновении семьи в Красноярском крае - РИА Новости, 07.10.2025
16:59 07.10.2025
СК исключил криминал в исчезновении семьи в Красноярском крае
СК исключил криминал в исчезновении семьи в Красноярском крае
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК исключил криминал в исчезновении семьи в Красноярском крае

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramМестность Минская петля в Красноярском крае, где пропала семья во время турпохода
Местность Минская петля в Красноярском крае, где пропала семья во время турпохода. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 окт – РИА Новости. Следователи рассматривают несколько версий исчезновения в турпоходе семьи в Красноярском крае, в приоритете – несчастный случай, криминальные версии исключены, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"Мы отрабатываем различные версии произошедшего. Приоритетная – это несчастный случай. Вероятно, из-за резкого изменения погодных условий в воскресенье с +25 до 0 градусов опустился густой туман, осадки, в той местности выпал снег, они могли идти обратно, решили сократить маршрут и заблудились. Также рассматривается версия о том, что из-за непогоды они решили где-то укрыться, пошли искать место и заблудились", - сказал собеседник.
Также следователи рассматривают версию о том, что, возможно, мужчине стало плохо, а женщина с ребёнком заблудилась и не смогла самостоятельно выбраться. По другой версии они могли заметить медведя и ушли в тайгу, после чего попытались спрятаться и заблудились. Также рассматривается версия о том, что они могли забраться на скальную возвышенность и травмироваться.
"Отработаны все криминальные версии, они не нашли своего подтверждения. Поисковые мероприятия продолжаются", - добавил собеседник.
МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. К турбазе в поселке Кутурчин, откуда они начали поход, пропавшие должны были вернуться через 3-3,5 часа.
На поисках работают свыше 350 человек. На помощь прибыли добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из соседних регионов. В местности, где потерялась семья, обитают медведи, косули, дикие козы и другие звери, сообщали РИА Новости в региональном СК. Наземная группа поисковиков за время поисков прошла почти 280 квадратных километров леса. Поиски осложняет плохая погода – на местности выпал снег.
