"Решает не он". Зеленского поставили на место после его дерзкого выпада
11:33 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/siyyarto-2046792552.html
"Решает не он". Зеленского поставили на место после его дерзкого выпада
"Решает не он". Зеленского поставили на место после его дерзкого выпада - РИА Новости, 07.10.2025
"Решает не он". Зеленского поставили на место после его дерзкого выпада
Владимир Зеленский не имеет право определять, какие страны могут вступить в Европейский союз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети X. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T11:33:00+03:00
2025-10-07T11:33:00+03:00
в мире
венгрия
украина
владимир зеленский
петер сийярто
евросоюз
politico
европейский совет
https://ria.ru/20251007/zelenskiy-2046784385.html
https://ria.ru/20251006/plan-2046671717.html
венгрия
украина
нидерланды
в мире, венгрия, украина, владимир зеленский, петер сийярто, евросоюз, politico, европейский совет, антониу кошта, нидерланды
В мире, Венгрия, Украина, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Евросоюз, Politico, Европейский совет, Антониу Кошта, Нидерланды
"Решает не он". Зеленского поставили на место после его дерзкого выпада

Сийярто: Зеленский не имеет право определять членство стран в Евросоюзе

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский не имеет право определять, какие страны могут вступить в Европейский союз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети X.
«
"Президент Украины не определяет, какая страна готова присоединиться к ЕС и может фактически стать его членом. Это делает Евросоюз, где такие решения требуют единогласия", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским после российских авиаударов
10:57
В понедельник Зеленский на общей пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схофом предложил изменить процедуру вступления Украины в ЕС, чтобы обойти вето Венгрии. Он добавил, что либо Киев и Брюссель могут рассмотреть изменение процедуры вступления, либо страны усилят давление на премьер-министра Венгрии для снятия блокировки.
Издание Politico сообщало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает аналогичные меры, чтобы ускорить процесс.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Подготовка идет полным ходом". СМИ раскрыли план Запада против России
Вчера, 16:41
 
В миреВенгрияУкраинаВладимир ЗеленскийПетер СийяртоЕвросоюзPoliticoЕвропейский советАнтониу КоштаНидерланды
 
 
