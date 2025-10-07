https://ria.ru/20251007/siyyarto-2046792552.html
"Решает не он". Зеленского поставили на место после его дерзкого выпада
"Решает не он". Зеленского поставили на место после его дерзкого выпада - РИА Новости, 07.10.2025
"Решает не он". Зеленского поставили на место после его дерзкого выпада
Владимир Зеленский не имеет право определять, какие страны могут вступить в Европейский союз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети X. РИА Новости, 07.10.2025
Сийярто: Зеленский не имеет право определять членство стран в Евросоюзе