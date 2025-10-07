https://ria.ru/20251007/siriya-2046835502.html
Сирия и курды договорились о прекращении огня
Сирия и курды договорились о прекращении огня - РИА Новости, 07.10.2025
Сирия и курды договорились о прекращении огня
Министр обороны Сирии Морхеф абу Касра и командующий курдскими формированиями "Сирийские демократические силы" (СДС) договорились на встрече в Дамаске о полном... РИА Новости, 07.10.2025
Сирия и курды договорились о прекращении огня на всей линии фронта