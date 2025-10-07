Рейтинг@Mail.ru
Сирия и курды договорились о прекращении огня - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 07.10.2025 (обновлено: 14:21 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/siriya-2046835502.html
Сирия и курды договорились о прекращении огня
Сирия и курды договорились о прекращении огня - РИА Новости, 07.10.2025
Сирия и курды договорились о прекращении огня
Министр обороны Сирии Морхеф абу Касра и командующий курдскими формированиями "Сирийские демократические силы" (СДС) договорились на встрече в Дамаске о полном... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T14:19:00+03:00
2025-10-07T14:21:00+03:00
в мире
сирия
дамаск (город)
сирийские демократические силы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_0:154:3082:1888_1920x0_80_0_0_d7fa4eca3e066912256f9c3c807aab4f.jpg
https://ria.ru/20250927/asad-2044770654.html
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_562295fee074af765fcf29312f4328af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, дамаск (город), сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Дамаск (город), Сирийские демократические силы
Сирия и курды договорились о прекращении огня

Сирия и курды договорились о прекращении огня на всей линии фронта

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг Сирии
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Флаг Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости. Министр обороны Сирии Морхеф абу Касра и командующий курдскими формированиями "Сирийские демократические силы" (СДС) договорились на встрече в Дамаске о полном прекращении огня на всей линии фронта на севере и северо-востоке Сирии, информирует сирийское государственное агентство SANA.
"Я встретился некоторое время назад с господином Мазлумом Абди в Дамаске. Мы договорились о всеобъемлющем прекращении огня на всех направлениях и военных позициях на севере и северо-востоке Сирии. Исполнение этого соглашения начинается немедленно",- цитирует слова Касры агентство.
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Суд в Сирии выдал ордер на арест Башара Асада
27 сентября, 12:25
 
В миреСирияДамаск (город)Сирийские демократические силы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала