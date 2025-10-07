https://ria.ru/20251007/simferopol-2046853296.html
За рулем иномарки, врезавшейся в подземный переход, находился подросток
За рулем иномарки, врезавшейся в подземный переход, находился подросток - РИА Новости, 07.10.2025
За рулем иномарки, врезавшейся в подземный переход, находился подросток
Подросток был за рулем легкового автомобиля, который врезался и повис в подземном переходе в Симферополе, ему оказали медпомощь, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T15:04:00+03:00
2025-10-07T15:04:00+03:00
2025-10-07T15:04:00+03:00
происшествия
симферополь
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571516077_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_e5b54a4f22f2981f201bb59ab7d76ef0.jpg
https://ria.ru/20251007/simferopol-2046795339.html
симферополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571516077_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_e8bde8c120771d54be1bf494b5967033.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
За рулем иномарки, врезавшейся в подземный переход, находился подросток
За рулем иномарки, врезавшейся в подземный переход в Симферополе, был подросток
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Подросток был за рулем легкового автомобиля, который врезался и повис в подземном переходе в Симферополе, ему оказали медпомощь, сообщила прокуратура региона.
Иномарка врезалась в подземный переход ночью в Симферополе
, никто не пострадал, сообщили ранее РИА Новости в МВД Крыма
. Фотографию повисшей в переходе иномарки опубликовало республиканское МЧС
в своем Telegram-канале.
"По предварительной информации, сегодня, 7 октября 2025 года, примерно в 00 часов 45 минут несовершеннолетний водитель 2010 года рождения управлял автомобилем Nissan Teana", – говорится в сообщении.
Двигаясь со стороны улицы Маяковского в районе площади Амет-Хана Султана в Симферополе, он не справился с управлением транспортным средством и допустил наезд на ограждение с последующим заездом в подземный пешеходный переход. Несовершеннолетнему водителю оказана медицинская помощь, отметили в ведомстве.
Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установит обстоятельства получения подростком доступа к транспортному средству. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.