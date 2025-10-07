За рулем иномарки, врезавшейся в подземный переход, находился подросток

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Подросток был за рулем легкового автомобиля, который врезался и повис в подземном переходе в Симферополе, ему оказали медпомощь, сообщила прокуратура региона.

Иномарка врезалась в подземный переход ночью в Симферополе , никто не пострадал, сообщили ранее РИА Новости в МВД Крыма . Фотографию повисшей в переходе иномарки опубликовало республиканское МЧС в своем Telegram-канале.

"По предварительной информации, сегодня, 7 октября 2025 года, примерно в 00 часов 45 минут несовершеннолетний водитель 2010 года рождения управлял автомобилем Nissan Teana", – говорится в сообщении.

Двигаясь со стороны улицы Маяковского в районе площади Амет-Хана Султана в Симферополе, он не справился с управлением транспортным средством и допустил наезд на ограждение с последующим заездом в подземный пешеходный переход. Несовершеннолетнему водителю оказана медицинская помощь, отметили в ведомстве.