В Симферополе иномарка врезалась в подземный переход
11:47 07.10.2025
В Симферополе иномарка врезалась в подземный переход
В Симферополе иномарка врезалась в подземный переход - РИА Новости, 07.10.2025
В Симферополе иномарка врезалась в подземный переход
Иномарка врезалась в подземный переход ночью в Симферополе, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в МВД Республики Крым. РИА Новости, 07.10.2025
происшествия
симферополь
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
симферополь
республика крым
происшествия, симферополь, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Симферополе иномарка врезалась в подземный переход

В Симферополе ночью иномарка врезалась в подземный переход

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Иномарка врезалась в подземный переход ночью в Симферополе, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в МВД Республики Крым.
По данным регионального МЧС, в ночь на вторник в Симферополе автомобиль Nissan съехал с дороги в подземный пешеходный переход. В результате аварии водитель оказался зажат в салоне машины, его освободили сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".
«
"В результате инцидента никто не пострадал, в причинах ДТП (включая состояние водителя) разбирается полиция", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.
ДТП произошло в районе площади у Центрального рынка в Симферополе, уточнили в ведомстве.
ПроисшествияСимферопольРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
