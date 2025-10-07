https://ria.ru/20251007/simferopol-2046795339.html
В Симферополе иномарка врезалась в подземный переход
В Симферополе иномарка врезалась в подземный переход - РИА Новости, 07.10.2025
В Симферополе иномарка врезалась в подземный переход
Иномарка врезалась в подземный переход ночью в Симферополе, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в МВД Республики Крым. РИА Новости, 07.10.2025
происшествия
симферополь
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
симферополь
республика крым
