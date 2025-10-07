Рейтинг@Mail.ru
СМИ: обвиняемый в стрельбе в Сиднее предстал перед судом
05:33 07.10.2025
СМИ: обвиняемый в стрельбе в Сиднее предстал перед судом
СМИ: обвиняемый в стрельбе в Сиднее предстал перед судом - РИА Новости, 07.10.2025
СМИ: обвиняемый в стрельбе в Сиднее предстал перед судом
Мужчина, задержанный после стрельбы в Сиднее, в ходе которой пострадали 20 человек, предстал перед судом, сообщает австралийская газета Sydney Morning Herald. РИА Новости, 07.10.2025
в мире, сидней, россия, австралия
В мире, Сидней, Россия, Австралия
СМИ: обвиняемый в стрельбе в Сиднее предстал перед судом

SMH: обвиняемый в стрельбе в Сиднее предстал перед судом

© Depositphotos.com / antongorlinСидней, Австралия
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Depositphotos.com / antongorlin
Сидней, Австралия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 7 октября - РИА Новости. Мужчина, задержанный после стрельбы в Сиднее, в ходе которой пострадали 20 человек, предстал перед судом, сообщает австралийская газета Sydney Morning Herald.
Полиция 5 октября задержала 60-летнего Артемиоса Минтзаса, подозреваемого в стрельбе, в ходе которой пострадали 20 человек. По данным правоохранительных органов, стрельба велась без разбора по проезжающим автомобилям, включая машины полицейских. Полиция предъявила ему 25 обвинений, включая 18 случаев стрельбы с целью убийства.
"Мужчина 60 лет, который, как утверждается, на выходных в течение почти двух часов вел беспорядочную стрельбу по автомобилям, полицейским и прохожим в тихом пригороде на западе Сиднея, предстал перед судом", - пишет издание.
По данным Sydney Morning Herald, судебный процесс начался с "короткой словесной перепалки" между двумя адвокатами, каждый из которых утверждал, что имеет письменное поручение защищать подсудимого. После этого Минтзас подтвердил, что его будет представлять адвокат Димфна Хокинс, уточняет газета.
"В зале присутствовали родственники обвиняемого. Он не подавал прошения об освобождении под залог, и суд его формально отклонил. Следующее заседание назначено на 3 декабря", - отмечает SMH.
Ранее в посольстве РФ в Австралии заявляли РИА Новости, что обращений от граждан России в связи со стрельбой в Сиднее не поступало.
В миреСиднейРоссияАвстралия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
