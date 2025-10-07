СМИ: обвиняемый в стрельбе в Сиднее предстал перед судом

ДЖАКАРТА, 7 октября - РИА Новости. Мужчина, задержанный после стрельбы в Сиднее, в ходе которой пострадали 20 человек, предстал перед судом, сообщает австралийская газета Мужчина, задержанный после стрельбы в Сиднее, в ходе которой пострадали 20 человек, предстал перед судом, сообщает австралийская газета Sydney Morning Herald

Полиция 5 октября задержала 60-летнего Артемиоса Минтзаса, подозреваемого в стрельбе, в ходе которой пострадали 20 человек. По данным правоохранительных органов, стрельба велась без разбора по проезжающим автомобилям, включая машины полицейских. Полиция предъявила ему 25 обвинений, включая 18 случаев стрельбы с целью убийства.

"Мужчина 60 лет, который, как утверждается, на выходных в течение почти двух часов вел беспорядочную стрельбу по автомобилям, полицейским и прохожим в тихом пригороде на западе Сиднея, предстал перед судом", - пишет издание.

По данным Sydney Morning Herald, судебный процесс начался с "короткой словесной перепалки" между двумя адвокатами, каждый из которых утверждал, что имеет письменное поручение защищать подсудимого. После этого Минтзас подтвердил, что его будет представлять адвокат Димфна Хокинс, уточняет газета.

"В зале присутствовали родственники обвиняемого. Он не подавал прошения об освобождении под залог, и суд его формально отклонил. Следующее заседание назначено на 3 декабря", - отмечает SMH.