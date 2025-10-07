Рейтинг@Mail.ru
Тиктокера, насмехавшегося над блокадниками, оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/shtraf-2046821537.html
Тиктокера, насмехавшегося над блокадниками, оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Тиктокера, насмехавшегося над блокадниками, оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 07.10.2025
Тиктокера, насмехавшегося над блокадниками, оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Судья в Москве оштрафовал за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на 750 тысяч рублей TikTok-блогера Илью Костякова, который удивлялся, как жители... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T13:26:00+03:00
2025-10-07T13:26:00+03:00
москва
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
ленинград
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251007/video-2046778814.html
москва
ленинград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, ленинград, россия
Москва, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Ленинград, Россия
Тиктокера, насмехавшегося над блокадниками, оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Шутившего о блокадниках тиктокера оштрафовали на 750 тыс руб за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Судья в Москве оштрафовал за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на 750 тысяч рублей TikTok-блогера Илью Костякова, который удивлялся, как жители блокадного Ленинграда три года прожили без "бабл-ти", и стал фигурантом уголовного дела, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлениями мирового судьи судебного участка №87 района Бибирево города Москвы Костяков Илья Сергеевич признан виновным в совершении пяти административных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Ему назначены штрафы в размере по 150 тысяч рублей по каждому из пяти административных правонарушений", - сообщили в суде.
В конце августа в отношении Костякова, на видео которого обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, завели уголовное дело об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. Бутырский суд Москвы избрал блогеру, который удивлялся, что жители блокадного Ленинграда были лишены bubble tea, запрет определенных действий, в рамках которого он не может покидать дом в ночное время.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
Задержание жителя Подольска, который в проукраинских Telegram-каналах призывал ВСУ бомбить Москву - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
ФСБ опубликовала видео задержания мужчины, призывавшего бомбить Москву
10:29
 
МоскваЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаЛенинградРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала