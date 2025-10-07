Тиктокера, насмехавшегося над блокадниками, оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Судья в Москве оштрафовал за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на 750 тысяч рублей TikTok-блогера Илью Костякова, который удивлялся, как жители блокадного Ленинграда три года прожили без "бабл-ти", и стал фигурантом уголовного дела, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлениями мирового судьи судебного участка №87 района Бибирево города Москвы Костяков Илья Сергеевич признан виновным в совершении пяти административных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Ему назначены штрафы в размере по 150 тысяч рублей по каждому из пяти административных правонарушений", - сообщили в суде.
В конце августа в отношении Костякова, на видео которого обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, завели уголовное дело об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. Бутырский суд Москвы избрал блогеру, который удивлялся, что жители блокадного Ленинграда были лишены bubble tea, запрет определенных действий, в рамках которого он не может покидать дом в ночное время.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.