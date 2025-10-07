Тиктокера, насмехавшегося над блокадниками, оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Судья в Москве оштрафовал за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на 750 тысяч рублей TikTok-блогера Илью Костякова, который удивлялся, как жители блокадного Ленинграда три года прожили без "бабл-ти", и стал фигурантом уголовного дела, сообщили РИА Новости в суде.