Шор поздравил Путина с днем рождения

КИШИНЕВ, 7 окт — РИА Новости. Молдавским гражданам в России создают достойные условия для работы и жизни, в чем огромная личная заслуга российского президента Владимира Путина, заявил лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор в поздравлении с днем рождения российского лидера.

Политик пожелал президенту России здоровья и успехов во всем. "Владимир Владимирович — пример современного политика и мудрого руководителя. Он последователен, держит слово и умеет отстаивать национальные интересы. Его позиция основана на твердом знании истории, понимании настоящего и стремлении обеспечить лучшее будущее своих сограждан", - подчеркнул он.