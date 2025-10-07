Рейтинг@Mail.ru
Шор поздравил Путина с днем рождения
09:54 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/shory-2046772236.html
Шор поздравил Путина с днем рождения
Шор поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2025
Шор поздравил Путина с днем рождения
Молдавским гражданам в России создают достойные условия для работы и жизни, в чем огромная личная заслуга российского президента Владимира Путина, заявил лидер... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T09:54:00+03:00
2025-10-07T09:54:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951796927_0:104:3074:1833_1920x0_80_0_0_7d6d8edc09492d78a0ff6c124297542c.jpg
https://ria.ru/20251007/putin-2046770861.html
Шор поздравил Путина с днем рождения

Шор поблагодарил Путина за достойные условия для молдавских граждан в России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 окт — РИА Новости. Молдавским гражданам в России создают достойные условия для работы и жизни, в чем огромная личная заслуга российского президента Владимира Путина, заявил лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор в поздравлении с днем рождения российского лидера.
"Несмотря на отвратительную политику нынешней молдавской власти, Россия по-прежнему считает нас братским народом. Нашу диаспору уважают в этой большой многонациональной стране и создают достойные условия для работы и жизни — в этом огромная личная заслуга Президента РФ. Благодарю Владимира Владимировича за огромный труд по сохранению добрых отношений между нашими народами", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Политик пожелал президенту России здоровья и успехов во всем. "Владимир Владимирович — пример современного политика и мудрого руководителя. Он последователен, держит слово и умеет отстаивать национальные интересы. Его позиция основана на твердом знании истории, понимании настоящего и стремлении обеспечить лучшее будущее своих сограждан", - подчеркнул он.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Патриарх Кирилл пожелал Путину в день рождения помощи Божией
09:45
 
