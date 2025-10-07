Рейтинг@Mail.ru
Онлайн-тест МТС поможет школьникам выбрать специализацию в ИТ - РИА Новости, 07.10.2025
17:53 07.10.2025
Онлайн-тест МТС поможет школьникам выбрать специализацию в ИТ
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
технологии, мтс, образование
Технологии, МТС, Образование
Онлайн-тест МТС поможет школьникам выбрать специализацию в ИТ

Школьники могут выбрать ИТ-специализацию благодаря онлайн-тесту от МТС

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Цифровая экосистема МТС разработала бесплатный профориентационный тест для школьников, который поможет определить предрасположенность к одной из семи востребованных на рынке технологичных специальностей, сообщает пресс-служба компании.
Прохождение 10 вопросов займет не более 5 минут. Тест, созданный в рамках образовательного проекта "Виртуалити", доступен на карьерном сайте МТС. В игровой форме он поможет ребятам определить свои сильные стороны – понять, к чему они больше склонны и в каких направлениях цифровых технологий смогут проявить свои способности. По результатам ответов участникам рекомендуется обратить внимание на одну из семи современных специальностей – разработчика, тестировщика, тимлида, UI/UX-дизайнера, аналитика данных, специалиста по кибербезопасности или создателя контента.
Символика компании МТС - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
МТС AdTech запускает новую биллинговую систему
17:21
"Мы системно работаем с детской аудиторией в области цифрового просвещения и профориентации. Задача МТС как одного из ведущих в стране ИТ-работодателей – знакомить с новыми технологическими специальностями", – приводит пресс-служба слова директора по развитию бренда работодателя и внутренним коммуникациям Цифровой экосистемы МТС Марии Шаповаловой.
Она добавила, что через данный профориентационный тест в рамках проекта "Виртуалити" школьникам показываются разные варианты карьерного развития, чтобы им было проще определиться с выбором профессии.
Бесплатный онлайн-тест стал одним из элементов комплексной работы экосистемы МТС в сфере цифрового просвещения и профориентации школьников в ИТ.
Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Мизулина рассказала школьникам про платформу MAX
29 сентября, 10:14
 
ТехнологииМТСОбразование
 
 
