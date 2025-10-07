https://ria.ru/20251007/shatdaun-2046796779.html
Шатдаун в США сорвал переговоры по тарифам с Индонезией, заявил министр
Шатдаун в США сорвал переговоры по тарифам с Индонезией, заявил министр - РИА Новости, 07.10.2025
Шатдаун в США сорвал переговоры по тарифам с Индонезией, заявил министр
Временная приостановка работы правительства в США (шатдаун) нарушила текущие переговоры по тарифам между Индонезией и Штатами, заявил министр-координатор по... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T11:52:00+03:00
2025-10-07T11:52:00+03:00
2025-10-07T11:52:00+03:00
в мире
сша
индонезия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb2fa016e036ca1918d715c933328197.jpg
ДЖАКАРТА, 7 октября – РИА Новости. Временная приостановка работы правительства в США (шатдаун) нарушила текущие переговоры по тарифам между Индонезией и Штатами, заявил министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто. "Мы ощутили на себе последствия приостановки работы правительства США, поскольку она привела к остановке наших переговоров", — заявил Хартарто на пресс-конференции во вторник. Министр отметил, что переговоры ведутся в режиме видеоконференции, и добавил, что Индонезия запросит разъяснения у торгового представителя США относительно их продолжения. Хартарто также заверил, что, ожидая ответа от США, Индонезия продолжит следить за развитием событий, связанных с приостановкой работы правительства. Министр пояснил, что Индонезия просит об освобождении ключевых товаров, таких как пальмовое масло, каучук и какао, от импортной пошлины в 19%, введённой президентом Дональдом Трампом. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября отметил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
https://ria.ru/20251007/tramp-2046743161.html
https://ria.ru/20251006/smi-2046575802.html
сша
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d80c1e08aa315f9f9af469dc42920cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, индонезия, дональд трамп
В мире, США, Индонезия, Дональд Трамп
Шатдаун в США сорвал переговоры по тарифам с Индонезией, заявил министр
Хартарто: шатдаун правительства США сорвал переговоры по тарифам с Индонезией
ДЖАКАРТА, 7 октября – РИА Новости. Временная приостановка работы правительства в США (шатдаун) нарушила текущие переговоры по тарифам между Индонезией и Штатами, заявил министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто.
"Мы ощутили на себе последствия приостановки работы правительства США
, поскольку она привела к остановке наших переговоров", — заявил Хартарто на пресс-конференции во вторник.
Министр отметил, что переговоры ведутся в режиме видеоконференции, и добавил, что Индонезия
запросит разъяснения у торгового представителя США относительно их продолжения.
Хартарто также заверил, что, ожидая ответа от США, Индонезия продолжит следить за развитием событий, связанных с приостановкой работы правительства.
Министр пояснил, что Индонезия просит об освобождении ключевых товаров, таких как пальмовое масло, каучук и какао, от импортной пошлины в 19%, введённой президентом Дональдом Трампом
.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября отметил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.