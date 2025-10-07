Шатдаун в США сорвал переговоры по тарифам с Индонезией, заявил министр

Рейтинг@Mail.ru
11:52 07.10.2025
в мире
сша
индонезия
дональд трамп
ДЖАКАРТА, 7 октября – РИА Новости. Временная приостановка работы правительства в США (шатдаун) нарушила текущие переговоры по тарифам между Индонезией и Штатами, заявил министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто. "Мы ощутили на себе последствия приостановки работы правительства США, поскольку она привела к остановке наших переговоров", — заявил Хартарто на пресс-конференции во вторник. Министр отметил, что переговоры ведутся в режиме видеоконференции, и добавил, что Индонезия запросит разъяснения у торгового представителя США относительно их продолжения. Хартарто также заверил, что, ожидая ответа от США, Индонезия продолжит следить за развитием событий, связанных с приостановкой работы правительства. Министр пояснил, что Индонезия просит об освобождении ключевых товаров, таких как пальмовое масло, каучук и какао, от импортной пошлины в 19%, введённой президентом Дональдом Трампом. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября отметил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
в мире, сша, индонезия, дональд трамп
В мире, США, Индонезия, Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 7 октября – РИА Новости. Временная приостановка работы правительства в США (шатдаун) нарушила текущие переговоры по тарифам между Индонезией и Штатами, заявил министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто.
"Мы ощутили на себе последствия приостановки работы правительства США, поскольку она привела к остановке наших переговоров", — заявил Хартарто на пресс-конференции во вторник.
Трамп готов работать с демократами по спорным вопросам после шатдауна
Министр отметил, что переговоры ведутся в режиме видеоконференции, и добавил, что Индонезия запросит разъяснения у торгового представителя США относительно их продолжения.
Хартарто также заверил, что, ожидая ответа от США, Индонезия продолжит следить за развитием событий, связанных с приостановкой работы правительства.
Министр пояснил, что Индонезия просит об освобождении ключевых товаров, таких как пальмовое масло, каучук и какао, от импортной пошлины в 19%, введённой президентом Дональдом Трампом.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября отметил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
Шатдаун в США может растянуться на недели, пишут СМИ
