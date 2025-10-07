Рейтинг@Mail.ru
16:33 07.10.2025
Шапша: Калужская область намерена войти в проект "Генеральная уборка"
Шапша: Калужская область намерена войти в проект "Генеральная уборка"
© РИА Новости / Александр Кряжев
Владислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Владислав Шапша. Архивное фото
КАЛУГА, 7 окт – РИА Новости. Калужская область рассчитывает принять участие в федеральном проекте "Генеральная уборка" и ликвидировать ряд свалок в регионе, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Шапша написал в своем Telegram-канале, что вопросы рекультивации Тимашовского и Ерденевского полигонов в Калужской области – в числе наиболее острых, и правительство региона занимается их решением в первоочередном порядке.
"Проводим обследования, изыскания. Следующий этап – разработка проектной документации, чтобы включить эти объекты в федеральную программу. Стартовал новый федеральный проект "Генеральная уборка" нацпроекта "Экологическое благополучие". Рассчитываем принять в нем самое активное участие и убрать ещё ряд крупных свалок в регионе", - подчеркнул Шапша.
По словам губернатора, за пять лет в Калужской области рекультивировали четыре полигона ТКО: в Медынском, Жиздринском, Юхновском районах и Калуге. Это позволило улучшить качество жизни более чем для 360 тысяч человек, подчеркнул Шапша.
Губернатор отметил, что контролирует также работу по ликвидации свалок в лесах. С начала года убрали 93 свалки, рассказал Шапша, добавив, что поручил ускорить работу по ликвидации оставшихся.
"Наш регион занимает шестое место в Национальном экологическом рейтинге. Но работы предстоит еще очень много. Для создания экологически безопасной среды также последовательно занимаемся восстановлением лесов, расчисткой и оздоровлением рек", - сообщил глава Калужской области.
Шапша доложил Щеголеву о социально-экономической ситуации в регионе
Шапша доложил Щеголеву о социально-экономической ситуации в регионе
10 сентября, 19:11
 
Калужская область
 
 
