Рейтинг@Mail.ru
Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Северодонецке - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/severodonetsk-2046954907.html
Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Северодонецке
Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Северодонецке - РИА Новости, 07.10.2025
Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Северодонецке
Один человек пострадал при взрыве в многоквартирном доме в Северодонецке Луганской Народной Республики, сообщил источник в силовых структурах РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T23:32:00+03:00
2025-10-07T23:32:00+03:00
происшествия
северодонецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_245:0:3077:1593_1920x0_80_0_0_af6413039e339b3ec96b795bc5e6ec2e.jpg
https://ria.ru/20251005/vzryv-2046483831.html
северодонецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b4c27ff1a8e34532cc39ce14625af5a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, северодонецк
Происшествия, Северодонецк
Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Северодонецке

В Северодонецке в ЛНР при взрыве газа в многоквартирном доме пострадал человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 7 окт – РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве в многоквартирном доме в Северодонецке Луганской Народной Республики, сообщил источник в силовых структурах РИА Новости.
Ранее источник в силовых структурах сообщил о взрыве, предварительно, газового баллона в многоквартирном доме в Северодонецке.
«
"Предварительно, пострадал один человек. Его госпитализировали", - сообщил источник.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В доме в городе Красный Луч произошел взрыв газа
5 октября, 12:48
 
ПроисшествияСеверодонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала