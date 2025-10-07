https://ria.ru/20251007/severodonetsk-2046954907.html
Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Северодонецке
Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Северодонецке - РИА Новости, 07.10.2025
Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Северодонецке
Один человек пострадал при взрыве в многоквартирном доме в Северодонецке Луганской Народной Республики, сообщил источник в силовых структурах РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T23:32:00+03:00
2025-10-07T23:32:00+03:00
2025-10-07T23:32:00+03:00
происшествия
северодонецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_245:0:3077:1593_1920x0_80_0_0_af6413039e339b3ec96b795bc5e6ec2e.jpg
https://ria.ru/20251005/vzryv-2046483831.html
северодонецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b4c27ff1a8e34532cc39ce14625af5a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, северодонецк
Происшествия, Северодонецк
Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Северодонецке
В Северодонецке в ЛНР при взрыве газа в многоквартирном доме пострадал человек