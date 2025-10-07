В Школе экспорта РЭЦ рассказали о поддержке женского предпринимательства

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Генеральный директор Школы экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Алисия Никитина 3 октября приняла участие в заседании Неформальной рабочей группы по МСП Всемирной торговой организации (НРГ по МСП ВТО), которое прошло в Женеве, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В своем выступлении на сессии, посвященной подготовке к 14-й Министерской конференции ВТО (МК14), Алисия Никитина представила обзор программ поддержки и развития женского предпринимательства в России. Она подчеркнула ключевую роль Группы РЭЦ в создании комплексной экосистемы для женщин-экспортеров", - говорится в сообщении.
Особое внимание в выступлении было уделено практическим мерам поддержки, которые РЭЦ предоставляет на всех этапах экспортного цикла: от образовательных программ, таких как целевой курс "Женское дело", и помощи в выходе на международные рынки через выставки и бизнес-миссии до специальной номинации "Лучшая женщина-экспортер" в рамках всероссийского конкурса "Экспортер года".
"Мы видим растущую активность женщин в бизнесе, и, в частности, в экспорте. Наша задача - не просто оказывать услуги, а целенаправленно создавать экосистему, в которой женщины-предприниматели получают поддержку от государства и профильных институтов развития на любом этапе реализации экспортного проекта. Конечная же цель для участниц этой экосистемы – реализовать свой потенциал на глобальной арене", - отметила Никитина.
Участие в мероприятии ВТО подтверждает приверженность Группы РЭЦ развитию международного диалога по вопросам интеграции МСП в мировую торговлю и обмену лучшими практиками в области поддержки женского предпринимательства.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".