Рейтинг@Mail.ru
В Школе экспорта РЭЦ рассказали о поддержке женского предпринимательства - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 07.10.2025 (обновлено: 14:51 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/sessiya-2046837046.html
В Школе экспорта РЭЦ рассказали о поддержке женского предпринимательства
В Школе экспорта РЭЦ рассказали о поддержке женского предпринимательства - РИА Новости, 07.10.2025
В Школе экспорта РЭЦ рассказали о поддержке женского предпринимательства
Генеральный директор Школы экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Алисия Никитина 3 октября приняла участие в заседании Неформальной рабочей... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T14:24:00+03:00
2025-10-07T14:51:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189476_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_91f580feea69c804ee29b840375623bd.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ae3c3bb51ddfde4b598055abd24560f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
В Школе экспорта РЭЦ рассказали о поддержке женского предпринимательства

Никитина рассказала о поддержке женского предпринимательства в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Генеральный директор Школы экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Алисия Никитина 3 октября приняла участие в заседании Неформальной рабочей группы по МСП Всемирной торговой организации (НРГ по МСП ВТО), которое прошло в Женеве, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В своем выступлении на сессии, посвященной подготовке к 14-й Министерской конференции ВТО (МК14), Алисия Никитина представила обзор программ поддержки и развития женского предпринимательства в России. Она подчеркнула ключевую роль Группы РЭЦ в создании комплексной экосистемы для женщин-экспортеров", - говорится в сообщении.
Особое внимание в выступлении было уделено практическим мерам поддержки, которые РЭЦ предоставляет на всех этапах экспортного цикла: от образовательных программ, таких как целевой курс "Женское дело", и помощи в выходе на международные рынки через выставки и бизнес-миссии до специальной номинации "Лучшая женщина-экспортер" в рамках всероссийского конкурса "Экспортер года".
"Мы видим растущую активность женщин в бизнесе, и, в частности, в экспорте. Наша задача - не просто оказывать услуги, а целенаправленно создавать экосистему, в которой женщины-предприниматели получают поддержку от государства и профильных институтов развития на любом этапе реализации экспортного проекта. Конечная же цель для участниц этой экосистемы – реализовать свой потенциал на глобальной арене", - отметила Никитина.
Участие в мероприятии ВТО подтверждает приверженность Группы РЭЦ развитию международного диалога по вопросам интеграции МСП в мировую торговлю и обмену лучшими практиками в области поддержки женского предпринимательства.
Узнать больше об образовательных возможностях для экспортно ориентированного бизнеса можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала