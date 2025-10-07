МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Набор "Подарок новорожденным" выдали 3,5 тысячи семьям в Смоленской области за все девять месяцев существования проекта, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

""Подарок новорожденным" уже получили 3,5 тысячи смоленских семей. Меру поддержки реализуем с января 2025 года. Наша задача — позаботиться о семьях в период, когда происходит самое важное для них событие — рождение малыша", — написал он в своем официальном телеграм-канале.

Набор включает 28 предметов первой необходимости: от подгузников до комбинезонов и носочков. Мера поддержки доступна семьям, зарегистрированным на территории Смоленской области, где в период с 1 января 2025 года родился ребенок.

Подарочный набор предоставляется в роддоме.