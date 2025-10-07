Рейтинг@Mail.ru
"Подарок новорожденным" выдали 3,5 тысячи семьям в Смоленской области
Смоленская область
Смоленская область
 
18:40 07.10.2025
"Подарок новорожденным" выдали 3,5 тысячи семьям в Смоленской области
"Подарок новорожденным" выдали 3,5 тысячи семьям в Смоленской области
"Подарок новорожденным" выдали 3,5 тысячи семьям в Смоленской области
Набор "Подарок новорожденным" выдали 3,5 тысячи семьям в Смоленской области за все девять месяцев существования проекта, сообщил губернатор региона Василий...
смоленская область
Новости
смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
"Подарок новорожденным" выдали 3,5 тысячи семьям в Смоленской области

"Подарок новорожденным" выдали 3,5 тыс семьям в Смоленской области за 9 месяцев

Семья с детьми
Семья с детьми
Семья с детьми
Семья с детьми . Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Набор "Подарок новорожденным" выдали 3,5 тысячи семьям в Смоленской области за все девять месяцев существования проекта, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
""Подарок новорожденным" уже получили 3,5 тысячи смоленских семей. Меру поддержки реализуем с января 2025 года. Наша задача — позаботиться о семьях в период, когда происходит самое важное для них событие — рождение малыша", — написал он в своем официальном телеграм-канале.
Две новые модельные библиотеки начали работать в Смоленской области
Две новые модельные библиотеки начали работать в Смоленской области
Вчера, 14:52
Набор включает 28 предметов первой необходимости: от подгузников до комбинезонов и носочков. Мера поддержки доступна семьям, зарегистрированным на территории Смоленской области, где в период с 1 января 2025 года родился ребенок.
Подарочный набор предоставляется в роддоме.
Ранее Анохин указывал, что более 1,2 тысячи семей Смоленской области воспользовались поддержкой для новорожденных и детей до трех лет. В этом году во всех муниципалитетах области открылись пункты проката предметов первой необходимости. В них можно получить различные вещи – от пеленальных столиков до колясок, кроваток и автокресел. Пункты расположены на базе Центров социального обслуживания населения в административных центрах муниципальных образований.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Анохин: еще пять "земских учителей" устроились в школы Смоленской области
3 октября, 19:40
 
Смоленская область, Василий Анохин
 
 
