https://ria.ru/20251007/semi-2046744145.html
Глава Минтруда рассказал о новых действующих мерах поддержи семей с детьми
Пособие по беременности и родам для очных студенток увеличилось с 1 сентября, в стаж родителей начнут засчитывать периоды ухода за всеми детьми,...
2025-10-07T02:37:00+03:00
2025-10-07T02:37:00+03:00
2025-10-07T02:37:00+03:00
общество
россия
антон котяков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206773_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_70b3a435949f47ffa0956cd05c03e533.jpg
https://ria.ru/20251007/nalog-2046738246.html
россия
общество, россия, антон котяков
Общество, Россия, Антон Котяков
Котяков: в стаж родителей будут засчитывать периоды ухода за всеми детьми
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пособие по беременности и родам для очных студенток увеличилось с 1 сентября, в стаж родителей начнут засчитывать периоды ухода за всеми детьми, "Матери-героини" будут получать социальную поддержку как Герои труда, а с 2026 года в России заработает семейная налоговая выплата, рассказал в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"С 1 сентября увеличен размер пособий по беременности и родам для студенток, которые обучаются очно… С 2026 года заработает семейная (налоговая) выплата для родителей двух и более детей", - сказал агентству Котяков
.
Министр добавил, что уже разработаны необходимые нормы, чтобы сделать равными меры социальной поддержки для удостоенных звания "Мать-героиня" женщин и Героев труда. Кроме того, в трудовом стаже многодетных родителей будут учитываться периоды ухода за всеми детьми, отметил Котяков. До сих пор в стаж учитывались только по 1,5 года ухода детьми, но суммарно не более шести лет, уточнил министр.
"Завершаем анализ региональных демографических программ с тем, чтобы выявить и поддержать наиболее эффективные меры, а в 41 регионе с низкой рождаемостью с этого года запущены десять новых мер по поддержке рождаемости. Также анализируем их эффект", - заключил Котяков.