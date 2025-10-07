СБУ преследует тех, кто пишет слово "Россия" с заглавной буквы

ГЕНИЧЕСК, 7 окт - РИА Новости. Николаевское управление СБУ заводит уголовные дела на тех, кто пишет в чатах "Россия" с заглавной буквы, рассказал РИА Новости глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.