Рейтинг@Mail.ru
СБУ преследует тех, кто пишет слово "Россия" с заглавной буквы - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/sbu-2046755052.html
СБУ преследует тех, кто пишет слово "Россия" с заглавной буквы
СБУ преследует тех, кто пишет слово "Россия" с заглавной буквы - РИА Новости, 07.10.2025
СБУ преследует тех, кто пишет слово "Россия" с заглавной буквы
Николаевское управление СБУ заводит уголовные дела на тех, кто пишет в чатах "Россия" с заглавной буквы, рассказал РИА Новости глава Снигиревского района... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T06:49:00+03:00
2025-10-07T06:49:00+03:00
херсонская область
николаев (украина)
россия
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574061141_0:183:600:521_1920x0_80_0_0_d96a362e47ff484bc88314a16162adbd.jpg
https://ria.ru/20251007/nikolaev-2046748843.html
https://ria.ru/20251007/sbu-2046751782.html
херсонская область
николаев (украина)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574061141_0:127:600:577_1920x0_80_0_0_88009f1430b8e5e664d31beed999e4a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , николаев (украина), россия, служба безопасности украины
Херсонская область , Николаев (Украина), Россия, Служба безопасности Украины
СБУ преследует тех, кто пишет слово "Россия" с заглавной буквы

Чиновник Барбашов: СБУ преследует пишущих слово "Россия" с заглавной буквы людей

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудники СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 7 окт - РИА Новости. Николаевское управление СБУ заводит уголовные дела на тех, кто пишет в чатах "Россия" с заглавной буквы, рассказал РИА Новости глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
Ранее он сообщил РИА Новости о том, что сотрудники СБУ в Николаеве провоцируют пользователей соцсетей на критику украинской власти, а потом используют эти переписки для возбуждения уголовных дел и обвинений в террористической деятельности. Скриншоты подобных переписок, по его словам, были получены в результате взлома компьютера сотрудника николаевского управления СБУ Павла Алчина.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Николаеве сотрудники СБУ начали выдавать себя за российских блогеров
04:50
"Основанием для уголовного обвинения может послужить даже написание названия страны Россия с большой буквы", - сказал Барбашов.
Подобные провокации устраиваются с целью повышения показателей деятельности СБУ, добавил он.
Ранее администратор закрытого чата в Харькове, где горожане могли высказывать свое недовольство властями, Анастасия Быкова рассказала РИА Новости о том, что сотрудники СБУ стали похищать недовольных киевским режимом харьковчан.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
СБУ в Николаеве провоцирует пользователей соцсетей на критику власти
05:49
 
Херсонская областьНиколаев (Украина)РоссияСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала