СБУ преследует тех, кто пишет слово "Россия" с заглавной буквы

ГЕНИЧЕСК, 7 окт - РИА Новости. Николаевское управление СБУ заводит уголовные дела на тех, кто пишет в чатах "Россия" с заглавной буквы, рассказал РИА Новости глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
Ранее он сообщил РИА Новости о том, что сотрудники СБУ в Николаеве провоцируют пользователей соцсетей на критику украинской власти, а потом используют эти переписки для возбуждения уголовных дел и обвинений в террористической деятельности. Скриншоты подобных переписок, по его словам, были получены в результате взлома компьютера сотрудника николаевского управления СБУ Павла Алчина.
"Основанием для уголовного обвинения может послужить даже написание названия страны Россия с большой буквы", - сказал Барбашов.
Подобные провокации устраиваются с целью повышения показателей деятельности СБУ, добавил он.
Ранее администратор закрытого чата в Харькове, где горожане могли высказывать свое недовольство властями, Анастасия Быкова рассказала РИА Новости о том, что сотрудники СБУ стали похищать недовольных киевским режимом харьковчан.