СБУ в Николаеве провоцирует пользователей соцсетей на критику власти
05:49 07.10.2025 (обновлено: 05:55 07.10.2025)
СБУ в Николаеве провоцирует пользователей соцсетей на критику власти
СБУ в Николаеве провоцирует пользователей соцсетей на критику власти
николаев (украина)
херсонская область
харьков
служба безопасности украины
николаев (украина)
херсонская область
харьков
николаев (украина), херсонская область , харьков, служба безопасности украины
Николаев (Украина), Херсонская область , Харьков, Служба безопасности Украины
© Фото : СБУСотрудники СБУ
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 7 окт - РИА Новости. Сотрудники СБУ в Николаеве провоцируют пользователей соцсетей на критику украинской власти, а потом используют эти переписки для возбуждения уголовных дел и обвинений в террористической деятельности, рассказал РИА Новости глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
По его словам, скриншоты подобных переписок были получены в результате взлома компьютера сотрудника николаевского управления СБУ Павла Алчина.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Николаеве сотрудники СБУ начали выдавать себя за российских блогеров
04:50
"Попытки завязать разговор и вызвать собеседника на высказывания, свидетельствующие о негативном отношении к киевскому режиму... Подобные провокации проводятся с целью повышения показателей деятельности СБУ", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в переписках сотрудники украинских спецслужб часто просят совершить поджоги и другие диверсии. В случаях отказа они все равно пытаются получить дистанционный доступ к компьютеру пользователя.
По словам Барбашова, СБУ используют подобные переписки в качестве основания для возбуждения уголовных дел и обвинений в террористической деятельности.
Ранее администратор закрытого чата в Харькове, где горожане могли высказывать свое недовольство властями, Анастасия Быкова рассказала РИА Новости о том, что сотрудники СБУ стали похищать недовольных киевским режимом харьковчан.
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Контакты сотрудников СБУ в Николаеве стали доступны после взлома компьютера
01:55
 
Николаев (Украина)Херсонская областьХарьковСлужба безопасности Украины
 
 
