СБУ в Николаеве провоцирует пользователей соцсетей на критику власти
ГЕНИЧЕСК, 7 окт - РИА Новости. Сотрудники СБУ в Николаеве провоцируют пользователей соцсетей на критику украинской власти, а потом используют эти переписки для возбуждения уголовных дел и обвинений в террористической деятельности, рассказал РИА Новости глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
По его словам, скриншоты подобных переписок были получены в результате взлома компьютера сотрудника николаевского управления СБУ
Павла Алчина.
"Попытки завязать разговор и вызвать собеседника на высказывания, свидетельствующие о негативном отношении к киевскому режиму... Подобные провокации проводятся с целью повышения показателей деятельности СБУ", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в переписках сотрудники украинских спецслужб часто просят совершить поджоги и другие диверсии. В случаях отказа они все равно пытаются получить дистанционный доступ к компьютеру пользователя.
По словам Барбашова, СБУ используют подобные переписки в качестве основания для возбуждения уголовных дел и обвинений в террористической деятельности.
Ранее администратор закрытого чата в Харькове
, где горожане могли высказывать свое недовольство властями, Анастасия Быкова рассказала РИА Новости о том, что сотрудники СБУ стали похищать недовольных киевским режимом харьковчан.