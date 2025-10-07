ГЕНИЧЕСК, 7 окт - РИА Новости. Сотрудники СБУ в Николаеве провоцируют пользователей соцсетей на критику украинской власти, а потом используют эти переписки для возбуждения уголовных дел и обвинений в террористической деятельности, рассказал РИА Новости глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

По его словам, скриншоты подобных переписок были получены в результате взлома компьютера сотрудника николаевского управления СБУ Павла Алчина.

"Попытки завязать разговор и вызвать собеседника на высказывания, свидетельствующие о негативном отношении к киевскому режиму... Подобные провокации проводятся с целью повышения показателей деятельности СБУ", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в переписках сотрудники украинских спецслужб часто просят совершить поджоги и другие диверсии. В случаях отказа они все равно пытаются получить дистанционный доступ к компьютеру пользователя.

По словам Барбашова, СБУ используют подобные переписки в качестве основания для возбуждения уголовных дел и обвинений в террористической деятельности.