01:55 07.10.2025
Контакты сотрудников СБУ в Николаеве стали доступны после взлома компьютера
Контакты сотрудников СБУ в Николаеве стали доступны после взлома компьютера
технологии, николаев (украина), херсонская область , служба безопасности украины
Контакты сотрудников СБУ в Николаеве стали доступны после взлома компьютера

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 7 окт - РИА Новости. Личные контакты сотрудников управления СБУ в Николаеве стали доступны в результате взлома одного из компьютеров, рассказал РИА Новости глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
"Удалось взломать компьютер и получить доступ к сведениям николаевского сотрудника СБУ Павла Алчина. А на нем, кроме массы служебной информации, такой как список сотрудников николаевского управления СБУ с личными контактами, масса скриншотов переписок с пользователями сети, которые раскрывают методы провокаций на негативные высказывания о киевском режиме", - сказал собеседник агентства.
ТехнологиНиколаев (Украина)Херсонская областьСлужба безопасности Украины
 
 
